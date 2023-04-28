Жінки і діти. Куди та як подорожують українці у 2023 році

Попри війну і труднощі українці продовжують подорожувати. Мандрівки змінилися, але люди все так само звертаються за турами до українських туроператорів.

Куди їдуть відпочивати українці та як змінилася вартість поїздок, TRAVEL РБК-Україна розповіли у прес-службі туроператора Join UP!.

Як змінилися подорожі українців

Попри всі труднощі, українці зберігають оптимізм і продовжують подорожувати, зазначають у туроператора. Протягом 2022 року в Join UP! закордонні тури забронювали понад 158 тисяч мандрівників. При цьому середня кількість мандрівників в одному турі залишається 2-3 людини. Раніше переважно їздили батьки з дитиною, а зараз – мама з подругою чи бабусею та дитина.

На подорожі з України крім економічної ситуації впливає ще й обмеження на виїзд для чоловіків від 18 до 60 років в умовах воєнного стану. Раніше люди більше їздили родинами за кордон, а тепер відпочивають всередині країни.

Ті, хто вимушено виїхав за кордон у зв'язку із війною, звертаються до українського туроператора й бронюють готелі, а до місць відпочинку дістаються самостійно.

Крім достатньо близьких популярних напрямків – Туреччини, північної Африки, півдня Європи – зберігається попит і на екзотичні тури. Такі подорожі тривають 10–12 ночей, бо значну частину вартості складають авіаквитки.

Фото: Відпочинок у Туреччині (pixabay.com)

Як змінилися ціни на тури з України

Ціни на відпочинок для туристів залишаються на рівні минулого року. При цьому в 2022 році мандрівники вже відчули подорожчання – наприклад, середні витрати туристів Join UP! торік були більші на 100 доларів. Але тривалість відпусток не змінилася –українці найчастіше відпочивають близько 7 днів.

Зміна туристичної логістики через повномасштабний напад росії на Україну значно збільшила вартість турів. Крім того, подорожі дорожчали в усьому світі завдяки зростанню попиту після зняття протикоронавірусних обмежень. За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), у 2022 році закордонні поїздки здійснили понад 900 млн туристів, що в два рази більше за результати 2021 року, хоча й складає лише 63% від допандемічних показників. Експерти галузі прогнозують, кількості мандрівників зростатиме.

Для українських туристів, які переважно вирушають у відпустку з найближчих до України аеропортів, це також означатиме зростання вартості турів. Ця тенденція вже фіксується протягом останніх років: у 2020 середня вартість придбаного туру в системі бронювання Join UP! складала 385 доларів, у 2021 – 454 доларів, у 2022 – 562 доларів, як і в першому кварталі 2023 року.

При цьому, мандрівники більше заощаджують: ті, хто раніше бронювали тури в 5-зіркові готелі Туреччини, тепер частіше замовляють вілли в Чорногорії. Серед інших способів економії – автобусні подорожі. Пропозиція таких турів значно збільшилась минулого року. Це особливо зручно, коли вартість відпустки на 10–14 ночей автобусом може дорівнювати ціні 7-денного авіатуру.

Між тим, автобусні тури стали фаворитами мандрівників – не всі згодні на тривалу поїздку й частіше надають перевагу перельотам з сусідніх країн.

Вартість найдешевших турів на двох туристів за кордон (наприклад, Туреччина автобусом) починається від 310 доларів, а найдорожчих (це зазвичай екзотичні країни) – може сягати за 46 000 доларів.

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