Застава і комуналка. Як Німеччина допомагає біженцям оплатити орендоване житло

Українські біженці в Німеччині зіштовхуються із проблемою нестачі соціального житла. Багатьом доводиться самостійно шукати варіанти оренди квартир.

Як влада допомагає українцям при оплаті орендованого житла, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.

Як отримати соціальне житло в Німеччині

Первинні пункти прийому в Німеччині (табори) зазвичай не є місцем, де біженці затримуються надовго. Почати пошук квартири можна, щойно буде отриманий дозвіл на перебування. Біженці можуть розраховувати на можливість отримати соціальне житло, тобто право Wohnberechtigungsschein (WBS).

Дані про житловий фонд розмішені у житловому управлінні Wohnungsamt. Щоб знайти потрібний підрозіл, в пошуку до слова Wohnungsamt слід додати назву населеного пункту.

Люди, які не мають доходу чи матеріальної можливості орендувати житло, а це більшість біженців, можуть отримати підтримку від німецької держави через центр зайнятості (Jobcenter). Там покриватимуть витрати на оренду та опалення.

Чимало центрів зайнятості розраховують оплату так: на одну людину квартира площею до 50 кв. м, а на чотирьох осіб – до 85 кв. м.

Перед підписанням договору оренди потрібна заява про згоду центру зайнятості. У деяких випадках Jobcenter може перераховувати гроші безпосередньо орендодавцеві.

Фото: Витрати компенсовує Jobcenter (gettyimages.com)

Які ще витрати біженців покриває держава

Крім компенсації за оренду житла, можна отримати кошти на заставу (страхування від можливих збитків – кауціон) у розмірі 2-3 щомісячних оплат. Центр зайнятості Німеччини допомагає українцям в цьому питанні – видають позику на зазначену суму, а згодом ці кошти будуть вирахувані із допомоги по безробіттю.

Для того, щоб отримати Kaution треба звернутися до Джобцентру із довільною заявою. У заяві треба вказати, яку суму щомісячних відрахувань із виплат по безробіттю біженець готовий перераховувати на погашення "кредиту" – зазвичай, це 10%.

Хто може отримати субсидію на оплату опалення

Мешканці Німеччини з низькими доходами отримають фінансову підтримку від держави – "Heizkostenzuschuss". Сума – від 270 євро на одного мешканця. Для отримання цієї субсидії треба отримувати допомогу на оплату житла (Wohngeld).

Слід врахувати, що таку підтримку можуть отримати ті, кому в період з жовтня 2021 року до березня 2022 року хоча б місяць проживали в домогосподарстві, яке отримало таку допомогу. Тобто субсидія актуальна для біженців, які живуть у місцевих родинах, наприклад, у родичів. Але компенсація на передбачена для тих, хто отримує підтримку від Джобцентру або від відомства соціального забезпечення (Sozialamt).

Фото: Оформлення допомоги українцям в Німеччині (gettyimages.com)

Як знайти постачальників електроенергії та газу

Плата за електропостачання в Німеччині не входить в оренду і для початку треба зареєструватися у постачальника послуг, якого можна знайти онлайн – на сайті Check24. За наявності газового опалення в орендованому будинку треба також зареєструватися у газового постачальника.

Компанії-постачальники газу та електроенергії раз на місяць списуватимуть встановлену суму з рахунку орендаря. Раз на рік після перерахунку можуть повернути частину коштів, знятих надлишково. Для точності перевірки постачальник послуг може звернутися за допомогою до мережевої компанії (Stromversorger) для надання актуальних показників лічильника.

Для економного та правильного опалювання приміщення треба користуватися порадами сайту wfd-duesseldorf.de.

Додаткові витрати в орендованому житлі

При переїзді в орендовану квартиру треба самостійно облаштувати обставити її меблями. У Німеччині існують "соціальні торгові центри" (Sozialkaufhäuser), де люди можуть придбати дешеві меблі. Такий торговий центр поблизу можна знайти на сайті dasoertliche.de. Від Jobcenter можна отримати відшкодування на покупку меблів.

Кожен, хто орендує житло в Німеччині, отримує листа від ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice з вимогою про сплату обов’язкового збору за телерадіомовлення (Rundfunkbeitrag). На сьогодні ця сума становить 18,36 євро на місяць. Навіть, якщо вдома немає телевізора, доведеться сплатити цей збір.

Нагадаємо, ми писали, куди звертатися українцям після приїзду в Німеччину.

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