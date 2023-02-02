Куди звертатися українцям після приїзду в Німеччину: адреси центрів

Німеччина надала прихисток понад мільйону українців. Наші громадяни продовжують їхати в цю країну, рятуючись від війни, хоча місця залилишись лише у кількох землях.

Куди звертатися біженцям після приїзду в цю країну, щоб зареєструватися та отримати допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.

Куди звертатися після приїзду: які землі ще приймають

Великі міста та економічно розвинені федеральних земель переповнені біженцями – там їм більше не можуть знайти вільного соціального житла. Тому спершу українці прибувають у табори, а звідти їх розподіляють по містах та муніципалітетах. Ці пункти тимчасового прийому мають умови для комфортного проживання, де кожен зможе завершити оформлення документів.

За даними німецько-української благочинної асоціації Ukrainian Future, на кінець січня 2023 року українців ще приймають у 6 федеральних землях Німеччини. Там українців селять у таборах для біженців. Їхати треба за такими адресами:

Баварія: Ergolding – Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Ергольдінг);

Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen – Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen (Зіндельфінген);

Гессен: Gießen – Rödgener Straße 91, 35394 Gießen (Гіссен);

Саксонія: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane (Меране);

Тюрингія: Suhl – Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl (Зуль);

Саар: Lebach – Pommernstraße 1, 66822 Lebach (Лебах).

Інші землі приймають біженців тільки в окремих випадках, зокрема, якщо там є близькі родичі, або готові прийняти у себе і прописати рідні, друзі, знайомі.

Фото: Українські біженці на вокзалі в Ганновері (gettyimages.com)

Пункти реєстрації українських біженців: адреси

Українці, які прибувають до Німеччини, можуть звертатися в пункти таборів первинного прийому, якщо бажане місто закрите на прийом. Біженці можуть їхати у такі пункти:

Берлін, старий аеропорт Тегель – тільки первинний прийом та подальший розподіл на приймаючі землі;

Тюрингія – Зуль (Weidbergstr. 10, 98527 Suhl);

Шлезвіг-Гольштейн – Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);

Північний Рейн-Вестфалія – Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung);

Баден-Вюртенберг – Зіндельфінген (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають українців, які прибувають машиною своїм ходом;

Фрайбург (Basler Landstraße16, 79111 Freiburg – нова адреса з 27 жовтня);

Елльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – для сидячих або лежачих людей з інвалідністю;

Нижня Саксонія – Ганновер, територія виставкового компексу (Halle 5, Messegelände, 30521 Hannover);

Гессен – Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).

Фото: Пункт прийому в аеропорту Тегель у Берліні (gettyimges.com)

Як отримати прихисток у Німеччині і до яких умов готуватися

Жителі України можуть їхати в Німеччину з будь-якими паспортами або посвідкою на проживання і свідоцтвом про народження. Можна перебувати як турист за біометричним закордонним паспортом до 90 днів. Подати заяву на отримання дозволу на проживання біженцям треба протягом 90 днів. Наразі перебування в Німеччині для біженців можливе до 29 серпня 2023 року, якщо перший в’їзд буде до 31 травня 2023 року.

Етапи набуття тимчасового захисту у Німеччині:

перша реєстрація;

розподіл за місцем проживання (при отриманні соціальної допомоги);

реєстрація адреси проживання за місцем призначення;

подання заяви на отримання посвідки на проживання.

Слід бути готовим, що перший час доведеться жити у таборах. Це може тривати кілька місяців, поки не знайдеться відповідне окреме житло і стартові умови для інтеграції.

Фото: Тимчасовий табір для біженців у Німеччині (gettyimages.com)

Табір може бути у вигляді модульного містечка з будинками контейнерного типу, або великого приміщення з перегородками між ліжками. Потрапити на територію можна з перепустками, харчування триразове, їжу в їдальні можна отримати за талонами. Зазвичай на території табору чергують медики та психологи.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині повідомили про запуск проїзного за 49 євро.