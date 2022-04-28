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После запуска полетов. WizzAir меняет планы по рейсам в Украину: детали

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 14:00
После запуска полетов. WizzAir меняет планы по рейсам в Украину: детали Фото: Самолет WizzAir (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Купить билеты можно с вылетами из Киева и Запорожья

На сайте авиакомпании WizzAir убрали вылеты из Украины в июле, которые были доступны для бронирования еще неделю назад.

Сейчас на рейсы венгерского лоукостера открыта продажа билетов только с конца октября, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт авиакомпании.

Остались рейсы по трем маршрутам

В апреле появилась информация, что на сайте WizzAir открыта продажа билетов на рейсы с вылетами их Киева, Львова, Одессы и Запорожья с июля 2022 года.

Многие восприняли такие действия компании как оптимистический прогноз возобновления пассажирского авиасообщения и окончания войны.

После запуска полетов. WizzAir меняет планы по рейсам в Украину: детали

Фото: Примеры билетов в продаже (скриншот РБК-Украина/wizzair.com)

Между тем, лоукостер не прекращал продавать билеты, просто отменил рейсы до июля 2022 года, написал опытный путешественник Владимир Дозирцив, сообщает Turprofi.com на странице Facebook.

С июля аваикомпания отменила много направлений из Украины. Сейчас на сайте перевозчика из списка украинских аэропортов с доступными бронированиями – Киев и Запорожье. Из столицы Украины доступны билеты в Абу-Даби, из Запорожье – в польские города Катовице и Познань.

Стоит ли покупать билеты до окончания войны

Эксперты профильного издания avianews.com объясняли, что рейсы в расписании авиакомпании – это часть планирования согласно официальным документам. В Украине небо "закрыто" пока до 25 мая. Формально авиакомпания может планировать рейсы после этой даты, а при поступлении новых документов – отменять их.

После запуска полетов. WizzAir меняет планы по рейсам в Украину: детали

Фото: Примеры билетов в продаже в ноябре (скриншот РБК-Украина/wizzair.com)

Также перевозчик может продавать билеты на рейсы, которые будут отменены, чтобы получить деньги на текущую деятельность.

Это "беспроцентный кредит" от пассажиров на текущие полеты. Когда придет время отмены рейса, авиакомпания вернет деньги пассажирам. Но при этом сэкономит средства, которые пришлось бы отдать в качестве процентов банку.

Напомним, мы писали, что происходит с турфирмами в Украине после начала войны.

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