Замки, скальный комплекс и природа Карпат: самые красивые локации для идеальных путешествий осенью
Лайфхаки и интересные места для отдыха от актера Алексея Комаровского
Осень, без преувеличений, одно из самых красивых времен года. И в этот период точно не стоит сидеть дома на выходных. Ведь комфортная погода до сих пор позволяет открывать новые места, путешествовать и наслаждаться каждым днем.
Поэтому не помешает отбросить ностальгические настроения и направить энергию в конструктивное русло – например, на планирование новой поездки в интересное и увлекательное место.
Актер сериала "Паника Вова" канала НЛО TV Алексей Комаровский обожает новые атмосферные места, и поэтому специально для РБК-Украина поделился своим топом локаций в Украине, которые стоит посетить этой осенью.
"Многие огорчаются, что лето кончилось. Но, друзья, согласитесь: есть в этом и свои преимущества. Теперь в машине можно спокойно открыть окно, и тебя будет обдувать приятный ветерок, а не кондиционер. И поскольку осень в Украине очень комфортная, теплая и красивая, отличной идеей станет выбраться куда-то на уикенд. За полтора года карантина я открыл для себя внутренний туризм. Поэтому ловите мой топ замечательных украинских локаций для отдыха", — говорит актер.
Фото: Актер Алексей Комаровский регулярно исследует интересные и атмосферные места Украины (предоставлено автором)
"Замок Радомысль" неподалеку от Киева в сторону Житомира
Это частный музейный комплекс, находящийся всего в 100 километрах от Киева в направлении Житомира. Честно говоря, я здесь чувствовал себя, будто во Франции XVII века.
Когда-то на месте замка располагалась Радомышльская папирня, и сейчас для посетителей даже проводят мастер-классы по изготовлению бумаги по старинной средневековой технологии. Кстати, бумага эта считается полностью экологичной.
Фото: Замок Радомысль (wikipedia.org)
Также здесь находится единственный в мире Музей украинской домашней иконы и древностей.
Представьте только: он насчитывает более 5 тысяч единиц хранения. В замке можно увидеть огромную коллекцию предметов быта, видов транспорта, изобразительного искусства, которым 100-200 и даже 500 лет. Там множество действительно уникальных вещей. Я был в восторге.
Фото: Музейный комплекс находится в 100 километрах от Киева в направлении Житомира (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)
Кстати, встретил там иностранцев, которые просто охали и ахали, – так им понравилось. А для любителей крутых фото для Instagram этот комплекс – просто рай.
Идеальная локация с замком, мостами, водопадом, озером, скульптурами, старинными дверями и стенами, качелями, колоколами. Поэтому заранее освобождайте память на смартфоне, когда туда поедете! А еще на территории комплекса есть аутентичные кофейни, где можно хлебнуть вкусного кофе и перекусить. Особенно мне запомнилась блины с медом, которые приготовили на моих глазах.
Адрес: Житомирская обл. город Радомишль, ул. Плетенецкая, 15.
Каменец - Подольская крепость
Кто еще не был в Каменце-Подольском? Я был уже трижды, но рад возвращаться туда снова и снова. Это настоящий европейский город с уютными кофейнями и ресторанчиками в центре, и на каждом шагу здесь можно найти какие-то исторические интересности.
А Каменец-Подольская крепость - это просто что-то невероятное! Очень советую приехать и увидеть ее собственными глазами. Кстати, историки по-разному датируют основание замка: кто-то пишет, что крепость была построена в XIV веке, а есть и версии, что это произошло в XI-XII веках.
Фото: Крепость в Каменце-Подольском (wikipedia.org)
Но так или иначе, она была историческим форпостом нескольких государств, потому что сам Каменец стоял на пересечении важных водных и сухопутных путей в Европу.
И замок строился, а позже и достраивался, как своеобразный "каменный щит" Подолья.
Фото: Историки по-разному датируют основание замка: кто-то пишет, что Старая крепость была построена в XIV, а есть и версии, что в ХІ-ХІІ веках (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)
Словом, здесь интересно даже просто пройтись и прогуляться, чтобы почувствовать особую атмосферу отдаленных времен.
Но для тех, кто любит более информативный отдых, в замке проводят различные экскурсии, в том числе и театрализованные. Также здесь есть традиционные развлечения: можно поездить верхом, пострелять из арбалета, отчеканить монету и не только.
Фото: Улицы Каменца - Подольского (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)
Кстати, сама крепость стоит на своеобразном острове, окруженный Смотрицким каньоном. Выглядит очень живописно.
Адрес: Хмельницкая обл., город Каменец-Подольский, ул. Замковая, 1.
Скальный комплекс Тустань, служивший таможней
Я уже сотню раз бывал в Карпатах, но каждый раз открываю для себя здесь новую локацию. И вот еще одно открытие – Тустань – средневековая наскальная крепость-град и таможня ІХ-ХVІ веков. Высота этой местности - от 500 до 900 метров!
Это историческая и при этом очень красивая локация. Сейчас Тустань – это остатки древнерусского оборонного комплекса, находившегося на скалах.
Тогдашние строители действительно постарались и очень искусно соединили камень с деревом. То есть на скалах буквально "нарастили" деревянные конструкции, вмонтировав их в специальные углубления. Слышал, что способ строительства Тустани в целом не имеет аналогов в мире.
Фото: Тустань – средневековая наскальная крепость-град и таможня ІХ-ХVІ веков (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)
Ожидаемо, к нашему времени деревянная застройка не сохранилась, но на скалах до сих пор заметны выдолбленные пазы. И круто, что как раз по этим следам исследователи смогли воссоздать оригинальный вид крепости.
Кстати, сама история места очень интересна.
Тустань была и оборонительной крепостью, и центром волости, и даже таможней. Когда-то здесь проходил торговый путь, по которому возили соль в Западную Европу. Поэтому во время археологических раскопок здесь нашли кучу интересного. И если вам такое по нраву, можно посмотреть на находки в мультимедийном музее Тустани.
Фото: Сейчас Тустань – это остатки древнерусского оборонного комплекса, находившегося на скалах (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)
Очень важно - дорога туда замечательная, новая и отремонтированная, поэтому даже моя низкая машина со спортивными дисками проехала без проблем.
Инфраструктура на этой локации удобна: паркинг, фуд-зона под открытым небом, очень чистые и современные туалеты, и фото у вас будут просто огонь! Я там был уже два раза: зимой и летом. Пейзажи - супер!
Адрес: Львовская область, Сколевский район, село Урич, ул. Тустанская.
Реабилитационный центр бурого медведя
Для меня один из лучших видов отдыха – это общение с животными. Поэтому, если уже говорим о Карпатах, быстренько "сдаю" еще одну локацию – реабилитационный центр бурого медведя.
Он находится в Национальном природном парке "Синевир" Закарпатской области. Здесь живут такие персонажи, что ваше сердце екнет.
Фото: Реабилитационный центр бурого медведя (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)
Название локации говорит сама за себя – в этом месте реабилитируют бурых медведей, которые подверглись жестокому обращению, были конфискованы или пострадали от стихийного бедствия.
Здесь им максимально подходят климатические условия, за ними хорошо ухаживают, приспосабливают к жизни в естественной среде.
Фото: Алексей Комаровский в Карпатах (предоставлено автором)
Территория центра – 12 га, включая лес и водоемы. Кстати, неподалеку находится и довольно популярный среди туристов водопад Шипот. Поэтому можно включить в путешествие сразу несколько точек, конечно, не забывая и об озере Синевир.
Адрес: Закарпатская область, Синевирская поляна.
Конный клуб-ранчо неподалеку от столицы
Это место, которое я посещаю регулярно. Конный клуб находится всего в 35 километрах от Киева в направлении Одессы.
По трассе расположен супермаркет, в котором покупаю яблоки, морковь и сахар в кубиках – для лошадей это любимые деликатесы и, можно сказать, блюда высокой кухни. Здесь живет около 16 лошадей, и каждый из них со своим неповторимым характером и любит внимание людей. Кормить их – это такой кайф!
Фото: Конный клуб в 35 километрах от Киева (предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским)
Кроме того, здесь можно покататься на лошадях, пройти уроки верховой езды, прогуляться в сосновом лесу, что находится рядом, поплавать в бассейне, и, конечно же, вкусно поесть.
Напомню, что осенью в Украине один долгий уикенд – четыре официальных выходных с 14 по 17 октября. Поэтому планируйте крутой отдых заранее.
Ведь наша Украина – прекрасна!
Кстати, искренне советую посмотреть фильм "Туристична Україна в просторі й часі", к созданию которого причастен и я. В нем – еще больше магических украинских локаций. Просматривайте, вдохновляйтесь, а главное – путешествуйте.
Видео: Фильм "Туристична Україна у просторі й часі"
Напомним, ранее мы подготовили для вас лучшие локации Бессарабии для осеннего путешествия.
Также в Украине набирает обороты новый вид туризма - подальше от цивилизации и ближе к природе.