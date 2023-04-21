На Закарпатті зацвіла найстаріша сакура області: якраві фото

Сезон цвітіння сакур на Закарпатті – у розпалі. Днями розцвіла найстаріша японська вишня регіону, яка росте в Мукачеві вже 97 років.

Також почали розцвітати сакури на вулицях Ужгорода, де стартував "Сакура фест – 2023", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Ужгородську міськраду.

Сакури – туристичний магніт Закарпаття

У Мукачеві зацвіла найстаріша сакура області, яка була висаджена у 1926 році – японська вишня по вулиці Володимира Фраткіна, повідомляє Мукачівська міська рада.

В місті квітнуть сакури й по вулиці Івана Маргітича, на площі Тараса Шевченка та на вулиці Ужгородська. У місті ростуть аж 8 000 дерев японської вишні.

Фото: Найстаріша сакура Закарпаття (facebook.com/mukachevo.rada)

11 років тому за участі дипломатів з Японії на вулиці Яна Амоса Коменського посадили 202 дерев японської вишні. Зараз вони вкрилися рясним цвітом.

В Ужгороді також починається масове цвітіння цих дерев, які є туристичним магнітом регіону. У місті починається "Сакура фест – 2023". 22 та 23 квітня в Ужгороді для кращого доступу до локацій із сакурами перекриють рух транспорту вулицями Олександра Довженка та Івана Крилова.

Фото: Цвітіння сакур в Ужгороді (facebook.com/BohdanAndriyivPolitics)

Туристичний путівник "Турінформ Закарпаття" рекомендує насолоджуватись красою цвітіння сакури у старій частині міста над Ужем. Починати маршрут слід з площі Пушкіна, вулицею Довженка. Саме з цих локацій відкривається чудова панорама квітучих алей.

Перша сакура в місті з'явилася в 1923 році, згодом у місті садили алеї на різних вулицях. Зараз в Ужгороді налічується приблизно 5000 японських вишень, більш ніж половина з яких – у приватних обійстях.

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