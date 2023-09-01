Захист до 4 вересня. Сотням українських біженців загрожує видворення із країни ЄС

Із 4 вересня 2023 року тимчасовий захист у Нідерландах не поширюватиметься на біженців із України, які не мають українського громадянства. Таке рішення стосується близько 2900 громадян третіх країн, які виїхали з України через війну.

Якщо вони не попросять про міжнародний притулок, то будуть змушені залишити територію Нідерландів упродовж 28 днів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

В уряді вважають, що більшість громадян третіх країн, які втекли з України, в принципі можуть повернутися до країни походження.

"Якщо вони бояться насильства чи переслідувань там, то можуть подати заяву на притулок тут. З цієї причини минулого літа ми вирішили припинити тимчасовий захист для цієї групи 4 вересня", – зазначив державний секретар Ерік ван дер Бург.

Кілька місяців тому Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (IND) розпочала розгляд заяв про надання притулку від громадянами третіх країн. Серед них виділили дві групи: людей із безпечних країн та біженцям із Ємену та Сирії. Близько 700 людей уже виявили бажання пройти процедуру надання притулку.

Іншим доведеться виїхати із Нідерландів. Їм запропонують фінансову допомогу, щоб полегшити повернення на батьківщину – 2000 євро. Упродовж 28 днів муніципалітети ще надаватимуть цим біженцям із України тимчасове житло.

Ті біженці, які не виїдуть із Нідерландів добровільно, вважатимуться такими, що проживають у країні нелегально.

Водночас для біженців із українських громадянством тимчасовий захист у Нідерландах продовжений до 4 березня 2024 року. Від початку війни країна надала прихисток понад 94 тисячам втікачам від війни в Україні.

Нагадаємо, ми писали, що понад 100 000 українців загрожує видворення з Британії. Йдеться про завершення терміну дії трирічних віз українських біженців.

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