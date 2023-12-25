Загроза безпеці. Що таке золоті візи і чому від них відмовляються країни Європи

Ще кілька років тому деякі країни Європи активно видавали так звані золоті візи - дозвіл на проживання або навіть громадянство в обмін на інвестиції. Тепер в ЄС масово відмовляються від такої опції.

У жовтні 2022 року Єврокомісія закликала Албанію утриматися від розробки схеми громадянства інвесторів – золотих паспортів. Пояснили тим, що це "становить ризики з безпеки, відмивання грошей, ухилення від податків, фінансування тероризму, корупції та проникнення організованої злочинності та буде несумісною з нормами ЄС". Відтоді країна призупинила свої плани запровадити золоті візи.

Що таке золоті візи та чому від них відмовляються країни Європи, РБК-Україна розповідає з посиланням на Euronews Travel.

Які країни скасували схеми золотих віз

Взимку 2022 року уряд Великої Британії скасував схему отримання золотої візи. Вона дозволяла заможним іноземцям оселитися в країні в обмін на інвестиції. Рішення припинити схему було прийнято як частина кроку з обмеження брудних грошей з Росії.

Фото: Від золотих віз відмовляється все більше держав Європи (immigrantinvest.com)

У лютому 2023 року Ірландія також скасувала "золоту" візову схему – програму інвесторів для іммігрантів. Там пропонували проживання в країні в обмін на інвестиції в розмірі 500 000 євро або щорічну інвестицію в країні в розмірі 1 мільйона євро строком на три роки.

Ірландія вже призупиняла схему для громадян РФ в березні 2022 року в рамках санкцій, накладених на країну за вторгнення в Україну. А далі зупинила золоті візи повністю.

Того ж місяця прем’єр-міністр Португалії Антоніу Коста оголосив про плани покласти край цій схемі. Для того, щоб "подолати спекуляції з цінами на нерухомість і оренду житла". До того часу іноземці могли або придбати нерухомість, або інвестувати гроші в країну. З січня по серпень 2022 року ця програма принесла країні майже 398 мільйонів євро.

З 6 жовтня 2023 року вже не можна подати заявку на золоту візу в обмін на інвестиції в нерухомість у Португалії. Однак у "старих" власників золоті візи не заберуть.

Де ще залишилися золоті візи в Європі

Залишилося тільки кілька країн в ЄС, де все ще пропонують "золоті паспорти". Одна з них – Мальта. Тут мінімальна сума інвестицій починається від 690 000 євро. За це пропонується проживання в країні на термін від 12 до 36 місяців.

Фото: В Європі закликають країни відмовлятися від видачі віз в обмін на інвестиції (guideconsultants.com)

Опція все ще діє і в Іспанії. Щоб отримати золоту візу, яка дає право жити, працювати та навчатися в Іспанії, необхідно вкласти 500 000 євро у місцеву нерухомість. Також можна отримати таку візу, якщо ведете бізнес або маєте банківські депозити від 1 мільйона євро в іспанських фінансових установах. Або можна купити державні облігації на суму щонайменше 2 мільйони євро.

В Іспанії тривали дебати щодо припинення схеми золотих віз, але рішення поки так і не прийняли.

Італія - ще один популярний напрямок для тих, хто хоче отримати право на проживання за інвестиції. Громадяни країн, які не входять до ЄС, можуть отримати дозвіл на проживання протягом двох років. Для цього треба вкласти щонайменше 500 000 євро. Ті, хто за цією схемою прожив прожили в Італії 10 років, може отримати громадянство.

Одна з найпопулярніших країн для отримання золотих віз – Греція. Тут отримати можна найшвидше: протягом 60 днів після подання заявки.

Раніше тут достатньо було вкласти 250 000 євро у місцеву нерухомість. Зараз треба вкласти вже 500 000 євро, якщо купуєте нерухомість в районі Афін, у муніципалітеті Салоніки та на островах Міконос і Санторіні. В інших регіонах поріг у 250 тисяч євро залишиться незмінним.

Тим часом Італія припинила програму "золотих віз" для громадян Росії та Білорусі. Ми писали, які країни припинили видавати "золоті візи" росіянам.

Також стало відомо, що Німеччина видала росіянам десятки тисяч національних віз.

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