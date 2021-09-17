"Задержать лето": отдых в Греции осенью предлагают по цене от 100 евро с человека

Отдых в Греции этим летом выбрали рекордное количество туристов. По популярности страна вышла на второе-третье место среди морских направлений.

Погода на греческих курортах продолжает радовать туристов и в бархатный сезон. Турагенты предлагают "задержать" лето и отправиться в Грецию еще в сентябре и октябре. Тем более, отели в это время снижают цены почти в два раза.

"Если летом было жарко и дорого, то сейчас очень комфортно и доступно. Вы можете понежиться на пустых пляжах островов Крит, Корфу и Родос. Только вы и море - со скидками от отелей до 50%. Рейсы продлены до конца октября", - сообщает на своей странице в Instаgram специалист по подбору туров Евгения Мельник.

Сколько стоит отдых в Греции в сентябре и какие там условия для туристов – в материале РБК-Украина.

Пляжи и архитектура: главные особенности отдыха в Греции

Грецию туристы выбирают преимущественно ради пляжного отдыха. В 2021 году международную награду за безопасность и чистоту "Голубой флаг" имели 545 гречеких пляжей (больше всего – на острове Крит и полуострове Халкидики).

Фото: Виды в Греции (unsplash.com/calin-stan)

При этом, Греция - это огромная страна-музей, где есть не только пляжный отдых, но и огромные возможности для экскурсионного отдыха, считает Александр Новиковский, заместитель гендиректора компании "TEZ TOUR Украина".

"У Греции - своя колоритная атмосфера, которой нет в Турции. Греция - более утонченная, романтическая и атмосферная страна с определенной харизмой", - описал в комментарии РБК-Украина особенности направления эксперт.

"Греки гордятся своей историей и стараются показать больше достопримечательностей туристам. Если приезжаешь в Грецию, тебе везде говорят: смотрите, наслаждайтесь, это артефакты, прикосновение к истории"., - добавляет он.

Также многие греческие острова, например, Миконос и Санторини, славятся своей тусовочной атмосферой. Отправляясь в Грецию, следует быть готовым к карантинным ограничениям – питаться в кафе разрешается только на открытом воздухе, в некоторых локациях действуют запрет на музыку и ночной комендантский час.

Фото: Архитектура Греции (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

Сколько стоит отдых в Греции в сентябре

Агентства горящих путевок предлагают провести незабываемые дни в Греции по рекордно низким ценам.

Например, в апарт-отеле с бассейном на Родосе без питания с вылетом 19 сентября предлагается тур от 93 евро с человека на 5 ночей (без питания). Также на ближайшие даты есть доступные туры в 3* отели с завтраками в Халкидики – за 158 евро с человека за 5 ночей. Такой отдых подойдет любителям взять машину напрокат и отправиться исследовать окрестности.

Фото: Отель в Греции (booking.com)

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтрак" у ведущих туристических компаний на даты с 19 до 26 сентября и выбрали самые низкие цены.

Например, у компании Farvater провести неделю вдвоем в 3* отеле на острове Корфу можно за 517 евро (16296 гривен), в 4* отеле в Ираклионе на Крите – от 19207 гривен, в 5* - от 31314 гривен.

У сети агентств "Поехали с нами" туры в 3* отели на острове Крит стартуют от 17,4 тыс. гривен, в 4* - от 20 тыс. гривен, в 5* отелях – от 28,3 тыс. гривен.

У туристической компании "Гамалия" самый дешевый тур на ближайшие даты – в 4* отель на о. Корфу за 15451 гривну за двоих, а в 3* отеле 7 ночей можно провести по цене от 16095 гривен в Ираклионе. В 5* отеле неделя отпуска обойдется в 29644 гривен за двоих на том же курорте.

Напомним, мы рассказывали про самые красивые локации Средиземноморья для туров на яхтах в бархатный сезон.

Также мы сравнивали тонкости отдыха в двух популярных странах Средиземноморья – Греции и Турции.