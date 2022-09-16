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От забастовок и отмен рейсов в Европе пострадали миллионы человек: детали

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Пятница 16 сентября 2022 10:38
От забастовок и отмен рейсов в Европе пострадали миллионы человек: детали Фото: Пассажиры в аэропорту (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры могут получить компенсации за хаос в аэропортах

Восемь миллионов пассажиров, которые путешествовали Европе в мае и летом 2022 года, имеют право на компенсацию до 600 евро за отмены рейсов или задержки.

С чем был связан хаос в европейских аэропортах и авиакомпаниях, и у каких перевозчиков было больше срывов рейсов, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Какие авиакомпании подводили пассажиров летом

В течение всего лета европейские аэропорты и авиакомпании сталкивались с отменами и задержками рейсов, а также различными забастовками.

Наиболее частыми сообщениями об таких сбоях отметились скандинавский флагманский авиаперевозчик SAS и немецкая авиакомпания Lufthansa.

Самое большое количество сбоев рейсов произошло в таких странах:

  • Великобритания - 30 450 рейсов были сорваны;
  • Германия -24 169 рейсов;
  • Испания - 23 256 рейсов;
  • Турция - 21 470 рейсов;
  • Италия - 20 986 рейсов.

По данным авиакомпаний, самое большое количество отмененных или смещенных по расписанию рейсов было у таких перевозчиков:

  • швейцарский авиаперевозчик EasyJet - 26 088 рейсов;
  • Turkish Airlines - 22 490 рейсов;
  • немецкая Lufthansa - 17 021 рейсов;
  • Air France не смог выполнить по расписанию 8 971 рейс;
  • У Wizz Air был сорван 8,81 рейс.

От забастовок и отмен рейсов в Европе пострадали миллионы человек: детали

Фото: Аэропорт Лондона (unsplash.com/tomek-baginski)

В каких случаях компенсируют средства

Лондонский аэропорт Гатвик оказался наиболее пострадавшим - 6760 рейсов были отменены, что выводит пассажиров в Великобритании на первое место среди пострадавших от перевозчиков.

Список аэропортов, в которых за этот период произошло наибольшее количество нарушений, включает:

  • Международный аэропорт Франкфурта (6415)
  • Стамбульский аэропорт имени Ататюрка (6015)
  • Международный аэропорт Мюнхена (5938)
  • Парижский аэропорт имени Шарля де Голля (5811)

Согласно официальному сайту Европейского Союза, права авиапассажиров на компенсацию распространяются на следующие случаи:

  1. Пункт назначения рейса пассажира находится в пределах ЕС и выполняется авиакомпанией, входящей или не входящей в ЕС.
  2. Рейс пассажира прибывает в ЕС из третьей страны и выполняется национальным перевозчиком ЕС.
  3. Рейс, вылетающий из ЕС в страну, не входящую в ЕС, выполняется авиакомпанией из ЕС или из страны, не входящей в ЕС.
  4. Если пассажиры еще не получали льготы за проблемные полеты, возникшие во время их путешествия по соответствующему законодательству страны, не входящей в ЕС.

"С 1 января 2021 года правила ЕС о правах авиапассажиров не распространяются на случаи отказа в посадке, отмены или задержки рейсов из Великобритании в ЕС, если ваш рейс выполнялся британским перевозчиком или другим перевозчиком, не входящим в ЕС, даже если вы забронировали свой рейс до этой даты", - отмечается исключение для британских пассажиров.

Несмотря на это, эти правила остаются в силе для пассажиров, выполнявших рейсы из Великобритании в ЕС авиакомпанией ЕС, если они еще не получили компенсацию или льготы в соответствии с законодательством Великобритании.

Напомним, мы рассказывали, что украинцы в Британии сталкиваются с необычным вымогательством.

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