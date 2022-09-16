От забастовок и отмен рейсов в Европе пострадали миллионы человек: детали
Пассажиры могут получить компенсации за хаос в аэропортах
Восемь миллионов пассажиров, которые путешествовали Европе в мае и летом 2022 года, имеют право на компенсацию до 600 евро за отмены рейсов или задержки.
С чем был связан хаос в европейских аэропортах и авиакомпаниях, и у каких перевозчиков было больше срывов рейсов, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Какие авиакомпании подводили пассажиров летом
В течение всего лета европейские аэропорты и авиакомпании сталкивались с отменами и задержками рейсов, а также различными забастовками.
Наиболее частыми сообщениями об таких сбоях отметились скандинавский флагманский авиаперевозчик SAS и немецкая авиакомпания Lufthansa.
Самое большое количество сбоев рейсов произошло в таких странах:
- Великобритания - 30 450 рейсов были сорваны;
- Германия -24 169 рейсов;
- Испания - 23 256 рейсов;
- Турция - 21 470 рейсов;
- Италия - 20 986 рейсов.
По данным авиакомпаний, самое большое количество отмененных или смещенных по расписанию рейсов было у таких перевозчиков:
- швейцарский авиаперевозчик EasyJet - 26 088 рейсов;
- Turkish Airlines - 22 490 рейсов;
- немецкая Lufthansa - 17 021 рейсов;
- Air France не смог выполнить по расписанию 8 971 рейс;
- У Wizz Air был сорван 8,81 рейс.
Фото: Аэропорт Лондона (unsplash.com/tomek-baginski)
В каких случаях компенсируют средства
Лондонский аэропорт Гатвик оказался наиболее пострадавшим - 6760 рейсов были отменены, что выводит пассажиров в Великобритании на первое место среди пострадавших от перевозчиков.
Список аэропортов, в которых за этот период произошло наибольшее количество нарушений, включает:
- Международный аэропорт Франкфурта (6415)
- Стамбульский аэропорт имени Ататюрка (6015)
- Международный аэропорт Мюнхена (5938)
- Парижский аэропорт имени Шарля де Голля (5811)
Согласно официальному сайту Европейского Союза, права авиапассажиров на компенсацию распространяются на следующие случаи:
- Пункт назначения рейса пассажира находится в пределах ЕС и выполняется авиакомпанией, входящей или не входящей в ЕС.
- Рейс пассажира прибывает в ЕС из третьей страны и выполняется национальным перевозчиком ЕС.
- Рейс, вылетающий из ЕС в страну, не входящую в ЕС, выполняется авиакомпанией из ЕС или из страны, не входящей в ЕС.
- Если пассажиры еще не получали льготы за проблемные полеты, возникшие во время их путешествия по соответствующему законодательству страны, не входящей в ЕС.
"С 1 января 2021 года правила ЕС о правах авиапассажиров не распространяются на случаи отказа в посадке, отмены или задержки рейсов из Великобритании в ЕС, если ваш рейс выполнялся британским перевозчиком или другим перевозчиком, не входящим в ЕС, даже если вы забронировали свой рейс до этой даты", - отмечается исключение для британских пассажиров.
Несмотря на это, эти правила остаются в силе для пассажиров, выполнявших рейсы из Великобритании в ЕС авиакомпанией ЕС, если они еще не получили компенсацию или льготы в соответствии с законодательством Великобритании.
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