Выгоднее, чем за рубежом. Эксперт рассказал, когда беженцы вернутся в Украину

Беженцы гораздо быстрее будут возвращаться домой из-за границы, если будут видеть, что в Украине появятся рабочие места. Большинство из тех, кто переезжает из зоны боевых действий в относительно спокойные регионы, в первую очередь интересуются возможностями трудоустройства.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал Анатолий Полковников, руководитель Украинского центра международного партнерства и организатор форума волонтеров.

"Один из самых частых вопросов - есть ли работа"

Значительная часть тех, кто спасается от войны, интересуются не только условиями проживания, но и возможностями пойти на работу там, куда они переезжают.

"Во время эвакуации из регионов, где идут активные боевые действия, один из самых частых вопросов от беженцев — будет ли работа там, куда мы их везем. Поэтому стратегически важно не просто перевезти переселенцев в безопасное место, но и обеспечить их работой. Тот же фактор повлияет и на возвращение беженцев обратно в Украину", — говорит волонтер.

По его словам, европейским странам финансово может быть выгоднее помогать с созданием рабочих мест в Украине, чем выделять средства на беженцев, которые находятся непосредственно за границей. С этим могут помочь международные организации, и к ним надо обращаться уже сейчас, считает Анатолий Полковников.

Страны ЕС понемногу сокращают выплаты украинцам

В ЕС все еще массово поддерживают украинцев, но уже начались сокращения некоторых льгот. Так, ряд стран отменил бесплатный проезд для беженцев, некоторые сократили ежемесячные выплаты.

Фото: Ряд стран Европы сократил помощь украинцам (Getty Images)

Недавно таким путем пошла Польша — там уже отменили ряд выплат украинцам, мотивируя это тем, что так они скорее будут искать себе постоянную работу. А в Болгарии еще в конце мая завершилась программа, по которой беженцы проживали в отелях на море, после чего их переселили "буферные зоны" со значительно худшими условиями.

"Сейчас особенно важно создавать рабочие места в безопасных регионах, на западе Украины. Можно реализовать программу, логика которой проста: если европейские страны тратят по самым скромным подсчетам 2000 евро на одного беженца за шесть месяцев, то создание одного рабочего места и места проживания в Украине стоит сейчас примерно 1000 евро. При этом человек сам себя обеспечивает и продолжает платить налоги именно в Украине", — подает идею собеседник.



По его словам, волонтерам уже удалось реализовать несколько таких кейсов.

"Это благоприятно влияет на развитие региональной инфраструктуры и в долгосрочном периоде — на демографическую ситуацию в Украине. Ведь, по разным оценкам, 30-40% беженцев не возвращаются на родину даже после окончания военных конфликтов", — добавляет он.

Напомним, ранее мы писали, как можно вернуть беженцев в Украину из-за рубежа.