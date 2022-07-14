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Как выглядит оккупированная Арабатская Стрелка в разгар лета: эксклюзивные кадры

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 13:30
Как выглядит оккупированная Арабатская Стрелка в разгар лета: эксклюзивные кадры Фото: Центральный пляж в Счастливцево на Арабатской Стрелке (предоставлено РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство отелей в регионе остались закрытыми

Морские курорты оккупированной Херсонской области пустуют. Объявления о поездках на Арабатскую стрелку на столбах в Херсоне, Новой Каховке и Мелитополе остаются не оторванными.

Как выглядит знаменитая Арабатская Стрелка в разгар лета, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Голос Запорожья.

Очевидцы, побывавшие на косе Арабатская Стрелка в июле 2022 года, поделились своими наблюдениями о ситуации и жизни в курортной локации.

Также местные жители, имен которых мы не называем из соображений безопасности, поделились с нашим изданием эксклюзивными фото локаций.

Геническ: магазины заполнили продукты плохого качества из РФ

Город Геническ хоть и сам является курортной локацией, но для большинства туристов в прежние годы был "перевалочным пунктом" перед поездкой на косу. Особенно популярен у туристов был рынок, на котором можно было дешевле купить свежую рыбу, домашние овощи и молочку.

Как выглядит оккупированная Арабатская Стрелка в разгар лета: эксклюзивные кадры

Как выглядит оккупированная Арабатская Стрелка в разгар лета: эксклюзивные кадры

Как выглядит оккупированная Арабатская Стрелка в разгар лета: эксклюзивные кадрыФото: Отдыхающие на пляже в Счастливцево (предоставлено РБК-Украина)

В этом году рынок работает, хотя покупателей мало. И цены на местные продукты удивляют дешевизной: рыба – от 30 кг (бычок), огурцы, помидоры, картофель – от 10 грн/кг, морковь и свекла – от 12 грн/кг, кабачки – от 4 грн/кг. Домашний творог – от 60 грн/кг, молоко – 20 грн/л.

Как отмечают очевидцы, в магазинах продают продукты исключительно российского производства. Их качество значительно хуже, чем у привычных украинских. И цены на такие продукты очень высокие.

Например, 2-литровая "Кока-Кола" стоит 75-90 гривен. Ее вкус отличается в худшую сторону. Как и у минеральной воды "Каховка", которую стали выпускать на новый лад и у "Поляны Квасовой" с этикеткой "Лучшее средство от похмелья", которую привозят из Ставрополья.

У мороженого – "странные" названия: "Еврей", "Чукча", "Хохол".

На курортах – единицы отдыхающих

Бирюзовое Азовское море и пляжи, получившие в прошлом году международное отличие "Голубой флаг" за чистоту и инфраструктуру, привлекают единицы отдыхающих. Отдыхать некому и не за что, отмечают местные жители.

Как выглядит оккупированная Арабатская Стрелка в разгар лета: эксклюзивные кадрыКак выглядит оккупированная Арабатская Стрелка в разгар лета: эксклюзивные кадрыКак выглядит оккупированная Арабатская Стрелка в разгар лета: эксклюзивные кадры

Фото: Берег на Арабатской Стрелке в июле (предоставлено РБК-Украина)

В выходные дни единицы приезжают из ближайших городов, если стоит жаркая погода. Проезд легковых автомобилей по одной сохранившейся из полос взорванного моста возможен.

Большинство туристических предприятий остались в этом сезоне закрытыми. Работают некоторые крупные базы отдыха, для которых сложно законсервировать большие объекты.

Также можно найти открытые мини-отели, владельцы которых живут рядом.

Ценовая политика формируется по принципу "кто сколько даст" — в пределах 200-400 гривен за номер со всеми удобствами.

Видео: Пустые торговые ряды на Арабатской Стрелке (YouTube.com/Кирилловка.Укр)

Аквапарк, дельфинарий и кафе не работают. На пляжах – редкие отдыхающие. Нет ценителей красоты и на соленом Розовом озере. Как и на Соленом озере в Счастливцево.

Водолечебница в Генической Горке в этом сезоне не открылась. Перестроенный и облагороженный горячий источник в Счастивцево работает, но вход свободный, персонала там нет.

Фото: Пляж в Счастливцево 13 июля (YouTube.com/Кирилловка.Укр)

Источник "Арабатские Термы" в селе Стрелковое теперь в два раза дешевле – вход 100 гривен. При этом людей все так же единицы.

Напомним, мы писали, что происходит с туризмом в Украине во время войны.

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