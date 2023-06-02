Втрата статусу та пільг. Як подати скаргу до польського омбудсмена

Українські біженці у Польщі все частіше стикаються із безпідставним позбавленням статусу UKR, медичного забезпечення та виплат. Для захисту своїх прав вони можуть звертатися до польського омбудсмена.

Хто може подати скаргу на діяльність установи та куди звертатися, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Мінреінтеграції.

Як можна подати скаргу на діяльність установи

Звертатися до уповноваженого з прав людини можуть не тільки громадяни Польщі, але й іноземці, які хочуть подати скаргу на діяльність польської установи. Також – група осіб чи організація.

Для того, щоб надіслати звернення, є кілька способів:

написати на електронну адресу: biurorzecznika@brpo.gov.pl;

відправити лист у конверті на адресу: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;

заповнити онлайн-форму.

Якщо виникають запитання щодо оформлення запиту або додаткових документів, можна зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: (+ 48) 800 676 676 для уточнення інформації.

При подачі запиту необхідно:

вказати ім’я, прізвище, зворотну адресу;

викласти суть питання про порушення прав;

до кожного листа додати необхідні документи (копії або витяги).

Де знаходяться офіси омбудсмена та територіального уповноваженого

Варшава. Офіс омбудсмена

Адреса: Aleja Solidarności 77, 00-090, (+ 48) 22 55 17 700.

Графік прийому відвідувачів: понеділок з 09:00 до 17:00, з вівторка до п’ятниці з 09:00 до 15:00.

Гданськ. Територіальний уповноважений

Адреса: ul. Chmielna 54/57, 80-748, (+ 48) 58 764 73 02, (+ 48) 58 764 73 06.

Графік прийому відвідувачів: понеділок з 10:00 до 17:00, з вівторка до четверга з 09:00 до 15:00.

Катовіце Територіальний уповноважений

Адреса: ul. Jagiellońska 25 pokój 122, 40-032. (+ 48) 32 72 86 800.

Графік прийому відвідувачів: понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 до 15:00, вівторок – з 10:00 до 17:00.

Вроцлав. Територіальний уповноважений

Адреса: ul. Wierzbowa 5, 50-056. (+ 48) 71 34 69 115, (+48) 71 34 69 100.

Графік прийому відвідувачів: понеділок, вівторок, четвер з 09:00 до 15:00, середа – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, ми писали, що польський омбудсмен з прав людини Марцін Вячек з'ясував, чому останнім часом українці втрачають статус тимчасового захисту.

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