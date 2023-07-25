Всесвітньо відомий маршрут. В Україні відкрили відправну точку шляху святого Якова

У Вінниці відкрили відправну точку культурного маршруту Camino Podolico. Звідси українці розпочинатимуть паломництво по всесвітньо відомому Шляху святого Якова.

Відкриття локації відбулося біля костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської 25 липня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міськради.

Точка початку Подільського шляху маршруту – п’єдестал зі скульптурою святому апостолу Якову і облаштована зона довкола нього з озелененням, сходами і пандусом.

Відкриття приурочили до свята апостола Якова за григоріанським календарем. Скульптура зображує великомученика з характерним хрестом-мечем та мушлею – атрибутами пілігримів, які проходять шлях до однієї з трьох головних святинь західного християнства – собору апостола Якова в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела.

Міська рада Вінниці та парафія костелу ще до війни планували упорядкувати відправну точку Подільського шляху. Статую виготовили у Польщі коштом парафіян костелу.

Вінниця стала найсхіднішою точкою Шляху святого Якова. 30 червня місто прийняли до Європейської федерації Шляху святого Якова.

"Це перший крок до сертифікації Camino Podolico в Раді Європи і доєднання до європейських культурних шляхів. На сьогодні ми вже залучили близько 1 млн гривень грантових коштів на реалізацію цього проекту", – розповів заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний.

Наразі окремі ділянки шляху можна пройти індивідуально без офіційної реєстрації паломництва, з урахуванням обмежень воєнного часу. В цей день з Вінниці вирушають два паломника.

Фото: Відриття відправної точки шляху Camino Podolico (надані РБК-Україна)

"Сьогодні в Європі Подільський шлях в Україні є синтезом того, чим є насправді Шлях – постійної боротьби людини за свою свободу, незалежність і самовизначення. Ми переконані, що дуже скоро тисячі громадян з усього світу рушать Подільським шляхом у мирній, вільній, демократичній країні, повністю інтегрованій до Європи", – сказав у відеозверненні президент Європейської федерації Шляху святого Якова Ільдефонсо де ла Кампа Монтенегро.

Він додав, що цей шлях об’єднує Європу вздовж більш ніж 80 тисяч кілометрів, з Норвегії, Ісландії, Великобританії, Італії, Португалії, Німеччини, Нідерландів, України і 20 інших країн.

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