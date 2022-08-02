"Время остановилось в 80-х". Во что Россия превратила курорты оккупированной Абхазии

Захваченная силой у Грузии Абхазия после оккупации российскими войсками 29 лет назад до сих пор остается непризнанным образованием на мировой карте.

Черноморское побережье с живописной природой могло бы привлечь огромное количество туристов из разных стран, но статус непризнанного государства и слабая инфраструктура этому явно не способствуют.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что ждет туристов в 2022 году в Сухуми в Абхазии и Батуми в Аджарии в составе Грузии.

"Не надейтесь на комфортный отдых в Абхазии"

На одном черноморском побережье Грузии находятся два курортных города – Сухуми (Сухум) в Абхазии и Батуми в Аджарии, которые считаются главными туристическими центрами.

Абхазия в 2022 году остается одним из рекламируемых для туристов РФ направлений для пляжного отдыха. Турагентства обещают уединенный отпуск на живописном черноморском побережье, куда без виз могут приехать россияне, беларусы, казахи.

Фото: Пляж в Сухуми (booking.com)

В отзывах на YouTube отдыхавшие в Абхазии в 2022 году предупреждают:

"Собираясь первый раз в Абхазию, не надейтесь на какой-то суперкомфортный европейский отдых – это про другое: если вам нужна разнообразная природа, хороший воздух, экология, чистое море. В Сухуми мало людей, уединение", - рассказывает одна из видеоблогеров Юлия.

На канале "Большое Путешествие" туристов предупреждают, что при поездке в Абхазию на телефоне включается локация Грузии, часы переводятся на грузинское время, а сервисы бронирования жилья Booking и Airbnb показывают также грузинскую геолокацию.

"Время здесь как будто бы остановилось где-то в конце 80-х. Поэтому многие туристы, особенно избалованные поездками на курорты Египта, Турции, Европы, здесь могут быть, мягко говоря, немножко удивлены", - предупреждает автор канала Игорь.

Блогер перечисляет особенности инфраструктуры: в Абхазии нет аэропортов, кинотеатров, торговых центров в понимании жителей больших городов, товаров международных брендов в магазинах.

Фото: Набережная в Гагре (скриншот РБК-Украина/youtube.com/Большое Путешествие)

Как курортный регион Грузии оказался в изоляции

Абхазия стала автономией в составе Грузии в 1931 году, хотя 10 лет до этого была отдельной советской республикой. В 1989 году абхазы объявили о желании выйти из состава Грузии.

В 1992 году Грузия ввела войска в Абхазию, которая получила финансовую и военную поддержку России. В 1994 году абхазы захватили Сухуми, грузинские войска покинули территорию региона. После подписания перемирия с Грузией в Абхазию зашли российские миротворцы.

Фото: Здание Совета министров Абхазии после разрушений в 1992-93 годах (wikipedia.org)

По некоторым данным, в результате конфликта погибли 16 тысяч людей, из них около 10 тысяч грузин. Почти 300 тысяч грузин стали беженцами, ведь в первые дни после падения Сухуми жертвами этнических чисток стали около тысячи этнических грузин.

В 2008 году грузины на референдуме проголосовали за вступление в НАТО. Россия заявила о поддержке Абхазии, где начались взрывы, обстрелы и столкновения. В августе 2008 года российские войска вошли на территорию Грузии, начались бомбардировки и захват городов. В результате "принуждения к миру" 12 августа было подписано перемирие, а уже 26 августа РФ признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии, и ввела туда свои войска.

Абхазия только с 2008 года получила признание некоторых стран, да и то тех, где есть явные проблемы с демократией: РФ, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии. Все остальные страны считают Абхазию грузинской территорией, оккупированной Россией.

Сухум – курортный город со следами войны

В соцсетях туристы делятся фото с отдыха – популярной "парадной" локации Сухум – набережной Махаджиров, усаженной эвкалиптовыми деревьями и местами вымощенной старыми и кривыми старыми бетонными плитами.

Фото: Набережная в Сухуми (скриншот РБК-Украина/youtube.com/Большое Путешествие)

Также в кадр чаще всего попадает красивая местная природа – галечный берег, бирюзовое море, пальмы, цветущие олеандры и розы. Еще белые старинные дома и колоны в центре города. Также отдыхающие посещают ботанический сад, в котором растут те же растения, что и снаружи в городе, а основной "изюминкой" является бамбуковая роща.

Между тем, вдоль береговой линии во многих местах видны старые бетонные конструкции, которые начинают рассыпаться из-за коррозии. Порт, в которые иногда заходят прогулочные катера – в полузаброшенном состоянии.

Фото: Пляж в Сухуми (скриншот РБК-Украина/youtube.com/Большое Путешествие)

Другие путешественники не обходят вниманием следы разрушений в результате обстрелов 1992-1993 годов. Например, запущенный и разрушающийся дом на главной площади Свободы – 12-этажное здание Совета министров Абхазии со следами от пуль. Его не разбирают и не реконструируют из-за отсутствия средств. Зато внутрь можно зайти и пройтись пустыми коридорами.

Например, в пригороде есть пляж "Келясур", а одной из достопримечательностей неподалеку является полуразрушенное здание вокзала, на котором еще сохранились надписи на грузинском языке, хотя большинство их убрали после 1993 года.

Фото: Здание железнодорожного вокзала Келясури (MAPS images/Justyna Mielnikiewicz)

Как туристы отдыхают в Батуми: пляжи рядом с небоскребами

Батуми находится всего в 230 километрах от Сухуми. Это столица Аджарии, которая остается в составе Грузии.

Батуми – это третий по величине город с небоскребами, современным туристическим районом, отреставрированными зданиями 19 века, ботаническим садом с растениями со всего мира.

Фото: Вид на курортный город Батуми (v-georgia.com)

Из туристических развлечений – аквапарк, колесо обозрения, канатная дорога, смотровая площадка, дельфинарий. Для шопинга работают несколько больших торговых центров с мировыми брендами, все сети супермаркетов, которые есть в Грузии.

Фото: Номер в отеле Батуми с видом на море (booking.com)

Пляжи в Батуми в летний сезон буквально забиты туристами, на набережной огромное множество ресторанов, шатров и современных развлечений.

В Батуми принимают гостей более 30 пятизвездочных отелей мировых сетей.

Напомним, мы писали, какие курорты Украины захватила Россия во время войны.