"Вредит имиджу страны". После жалоб Египет ослабил запрет на уличные фотосъемки

Часто фотоаппараты изымали у людей даже при наличии разрешения на съемку

Египет ослабил запрет на уличную фотосъемку для туристов. Им больше не грозит конфискация фотоаппаратов, но в стране, как и прежде, не разрешают фотографировать детей. А также то, что может "навредить имиджу страны".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Посетителям и жителям страны больше не нужно тайком фотографировать улицы Египта: власти объявили, что любительская фотосъемка в общественных местах страны теперь снова разрешена. Иностранные блогеры в последние месяцы привлекли внимание к запрету людям снимать фото и видео и кто тому, что даже в туристических местах и​конфискуют фототехнику", — пишет издание.

Теперь же министерство туризма и древностей Египта объявило, что в стране "одобрили новые правила, регулирующие фотографирование для личного использования" как жителями Египта, так и туристами.

"Фотосъемка с использованием всех видов традиционных фотоаппаратов, цифровых фотоаппаратов и видеокамер будет разрешена бесплатно. Предварительно получать разрешение не нужно", — говорится в сообщении правительства.

Фото: Туристка в Дахабе (unsplash.com)

Раньше жители страны и туристы много раз жаловались на то, что власти требовали разрешение на съемку в общественных местах, а иногда у людей изымали камеры и запрещали снимать, даже когда у них было официальное разрешение.

В заявлении властей говорится, что ограничения на фотосъемку детей и коммерческую фотосъемку останутся в силе. Также "полностью запрещено делать или делиться фотографиями сцен, которые могут так или иначе нанести ущерб имиджу страны".

"Относительное послабление Египта в отношении драконовских правил фотографии может послужить хорошим предзнаменованием для туристического сектора, который генерирует более 10% ВВП и обеспечивает работой около 2 миллионов человек в стране с населением 103 миллиона человек", — пишет The Guardian.

В Египет годами пытаются возродить жизненно важный сектор, неоднократно пострадавший беспорядков в стране и пандемии COVID.

Напомним, в Египте строят новую столицу. Мы писали, как будет выглядеть город-гигант.

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