Впервые с начала пандемии. Бутан открывает границы с рекордным налогом для туристов

Заплатить придется 200 долларов туристического сбора за сутки пребывания в королевстве

Бутан откроется для иностранных туристов с сентября впервые с тех пор, как более двух лет назад началась пандемия. Небольшое гималайское королевство надеется возродить свою экономику.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.

Налоги для туристов повысят в три раза

"Страна, расположенная между Китаем и Индией, с живописной природой и древней буддийской культурой, в начале пандемии предприняла решительные первые шаги и запретила туризм, являющийся основным источником дохода", — пишет издание.

Бутан — конституционная монархия с населением менее 800 000 человек. За весь период пандемии там сообщили о менее чем 60 000 случаях инфицирования и только о 21 слтальном случае от COVID. Также страна отличилась рекордными темпами вакцинации. Но за последние два финансовых года экономика страны значительно сократилась, в результате чего все больше людей оказываются за чертой бедности.

Фото: Во время пандемии Бутан оказался одним из самых закрытых государств мира (unsplash.com)

Совет по туризму Бутана (TCB) заявил, что туристам будет разрешен въезд с 23 сентября 2022 года. Однако с них будет взиматься плата в размере 200 долларов на туриста за ночь. Раньше надо было платить 65 долларов, которые брали с путешественников последние несколько десятков лет. Чиновники заявили, что новая плата компенсирует углеродное воздействие туристов на окружающую среду, и деньги пойдут на устойчивое развитие.

осенью 2021 года СМИ писали, что в Бутан смогла попасть только одна иностранная туристка во время пандемии. Несмотря на все сложности сбора документов, сдачу нескольких ПЦР-тестов и проблемы с авиарейсами, она все же смогла получить визу и добраться до королевства.

Страна ориентируется на состоятельных туристов

Власти страны заявили, что Бутан за время пандемии пересмотрел стандарты для поставщиков услуг, таких как отели, гиды, туроператоры и водители. В туризме Бутана работает около 50 000 человек, и за три года до пандемии он принес в среднем около 84 миллионов долларов в год в прямой иностранной валюте.

"COVID-19 позволил нам перезагрузиться — переосмыслить, как лучше всего структурировать и управлять сектором, сохраняя при этом низкий углеродный след", — говорится в заявлении председателя TCB и министра иностранных дел страны Танди Доржи.

Бутан открылся для состоятельных туристов в 1974 году. Тогда его посетило 300 человек. По данным TCB, в 2019 году число туристов выросло до 315 600, что на 15,1% больше, чем годом ранее.

Видео: Неделя в Бутане (youtube.com/One Man Wolf Pack)

Туроператоры заявили, что посетители смогут свободно выбирать своих операторов и планировать маршруты: раньше они могли выбирать только из пакетов, предлагаемых их операторами.

Сангай Пунцо, управляющий компанией Always Bhutan Travel в столице Тхимпху, сказал, что сборы могут отпугнуть некоторых, но не более состоятельных посетителей.

"Те, кто может тратить (имеется в виду налог на туристов — ред.), приветствуются", — сказал он.

Напомним, в июле этого года в ЕС осталось всего 4 страны, где еще не отменили ограничения на въезд из-за COVID.