Вперше з початку пандемії. Бутан відкриває кордони з рекордним податком для туристів

Заплатити доведеться 200 доларів туристичного збору за добу перебування в королівстві

Бутан відкриється для іноземних туристів з вересня вперше з того часу, як понад два роки тому почалася пандемія. Невелике гімалайське королівство сподівається відродити свою економіку.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel.

Податки для туристів підвищать утричі

"Країна, розташована між Китаєм і Індією, з мальовничою природою і стародавньою буддійською культурою, на початку пандемії пішла на рішучі перші кроки та заборонила туризм, який є основним джерелом доходу", — пише видання.

Бутан — конституційна монархія з населенням менш як 800 000 осіб. За весь період пандемії там повідомили про менш ніж 60 000 випадків інфікування і тільки про 21 летальний випадок від COVID. Також країна відзначилася рекордними темпами вакцинації. Але за останні два фінансові роки економіка країни значно скоротилася, в результаті чого все більше людей опиняються за межею бідності.

Фото: Під час пандемії Бутан виявився однією з найбільш закритих держав світу (unsplash.com)

Рада з туризму Бутану (TCB) заявила, що туристам буде дозволено в'їзд з 23 вересня 2022 року. Однак з них буде стягуватися плата в розмірі 200 доларів на туриста за ніч. Раніше треба було платити 65 доларів, які брали з мандрівників останні кілька десятків років. Чиновники заявили, що нова плата компенсує вуглецевий вплив туристів на навколишнє середовище, і гроші підуть на сталий розвиток.

Восени 2021 року ЗМІ писали, що в Бутан змогла потрапити тільки одна іноземна туристка під час пандемії. Попри всі складнощі збору документів, здачу декількох ПЛР-тестів і проблеми з авіарейсами, вона все ж змогла отримати візу і дістатися до королівства.

Країна орієнтується на заможних туристів

Влада країни заявила, що Бутан за час пандемії переглянув стандарти для постачальників послуг, таких як готелі, гіди, туроператори й водії. У бутанському туризмі працює близько 50 000 осіб, і за три роки до пандемії він приніс в середньому близько 84 мільйонів доларів на рік у прямій іноземній валюті.

"COVID-19 дозволив нам перезавантажитися — переосмислити, як найкраще структурувати та керувати сектором, зберігаючи при цьому низький вуглецевий слід", — йдеться у заяві голови та Міністра закордонних справ країни Танді Доржі.

Бутан відкрився для заможних туристів в 1974 році. Тоді його відвідало 300 осіб. За даними TCB, у 2019 році кількість туристів зросла до 315 600, що на 15,1% більше, ніж роком раніше.

Відео: Тиждень в Бутані (youtube.com/One Man Wolf Pack)

Туроператори заявили, що відвідувачі зможуть вільно вибирати своїх операторів і планувати маршрути: раніше вони могли вибирати тільки з пакетів, пропонованих їх операторами.

Сангай Пунцо, керуючий компанією Always Bhutan Travel в столиці Тхімпху, сказав, що збори можуть відлякати деяких, але не більш заможних відвідувачів.

"Ті, хто може витрачати (мається на увазі податок на туристів — ред.), вітаються", — сказав він.

Нагадаємо, в липні цього року в ЄС залишилося всього 4 країни, де ще не скасували обмеження на в'їзд через COVID.