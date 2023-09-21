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Вперше у світі. У німецькому аеропорту пасажирів почали перевіряти особливим сканером

Фото: Пасажири в аеропорту Франкфурта (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В аеропорту Франкфурта починають тестувати новітній сканер для безпеки пасажирів. Такий апарат призначений для прискорення перевірок – не треба буде зупинятися чи знімати верхній одяг.

Новий сканер використовуватиме технологію штучного інтелекту, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Про початок тестування першого в світі сканера безпеки для пасажирів в аеропорту Франкфурта оголосила компанія Fraport. Пристрій R&S QPS Walk2000 призначений для прискорення перевірок безпеки. Його встановили в залі Шенгенському залі А терміналу 1. Там щодня проходять до 15 тисяч пасажирів. Тестування триватиме до шести місяців.

Зазначається, що наскрізний сканер із кутом огляду 360 градусів може швидко та безконтактно виявляти будь-які предмети. Пасажири зможуть проходити через апарат без зупинки. Технологія міліметрових хвиль дозволяє проникати через шари одягу, тому не треба буде знімати  куртки та пальто.

Новітнє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту може швидко розрізняти металеві та неметалеві об’єкти. Сповіщення про будь-які відхилення у пасажирів відображаються в гендерно-нейтральному зображенні в режимі реального часу, що зменшує потребу в наступних перевірках.

В аеропорту повідомили, що у випадках, коли виникнуть підозри, співробітники служби безпеки можуть зосередитися на конкретних ділянках без потреби повного огляду пасажирів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у варшавському аеропорту встановили капсули для сну.

Раніше ми також писали, що в аеропорту Варшави з'явилася послуга для неуважних пасажирів.

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аеропортпасажириФранкфурт-на-Майне