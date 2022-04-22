Вопреки войне. В Турции появится еще одна авиакомпания для туристов из РФ

В Турции создадут еще одну авиакомпанию, которой будут привозить в страну российских туристов, поскольку полеты российских самолетов больше невозможны из-за санкций. Новая авиакомпания базироваться в Анталии.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на airporthaber.com.

Предварительное разрешение от управления гражданской авиации Турции получила компания Mavi Gok Aviation. Оформление происходит быстро и запуск планируется в ближайшее время.

Перевозчик будет летать на двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777. Также было заявлено, что технические, инженерные, бухгалтерские, финансовые, логистические и сервисные подразделения компании сформированы.

Пока идет набор сотрудников – как пилотов, так и других членов экипажа.

Компания запланировала нанять опытный летный состав для парка из 4 самолетов – 50 пилотов. Пока что заявок поступило недостаточно, поэтому планируется привлечь иностранных пилотов.

Фото: Побережье в Анталии (unsplash.com/dima-pima)

Отмечается, что изначально компания будет летать в Россию, а позже рассматривается возможность расширения полетов и в другие страны.

Турция не раз заявляла о планах принимать российских туристов, несмотря на войну в Украине. Там готовы предоставлять кредиты туристическим операторам, работающих с россиянами.

Также накануне в стране сообщали о создании другой авиакомпании: ожидается, что она сможет привезти из России до миллиона туристов в 2022 году. Еще 2 миллиона туристов хотят привезти на крыльях Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Тем временем крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока заявила, что продолжит летать в РФ.