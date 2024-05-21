Водійське посвідчення у Німеччині: у скільки обійдеться отримання прав

Українським посвідченням водія можна користуватися у Німеччині, поки діятиме тимчасовий захист. Але за потреби у цій країні можна отримати водійські права вперше.
Скільки коштуватиме отримати посвідчення водія у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainskagazeta.de.
Подати заявку на отримання водійського посвідчення у Німеччині може будь- хто з 18 років за наявності реєстрації в цій країні. Оскільки фіксованої ціни на навчання та складання іспиту немає, вартість залежатиме від місця проживання, навичок водіння та вибору автошколи.
У 2023 році за даними Міжнародної асоціації безпеки дорожнього руху, середня ціна отримання прав категорії B склала 2237 євро. У великих містах автошколи дешевші, тому водії там платили в середньому 2121 євро.
Хоча ціни різні, але автошколи повинні мати фіксовані тарифи на послуги –і уроки теорії, водіння та іспити.
Загальна вартість курсу складається з таких елементів:
Фото: Дорожній рух в Німеччині (unsplash.com)
У Німеччині немає обмеження на кількість спроб для здачі іспиту з водіння. Але між спробами має минути не менше двох тижнів.
Якщо вдасться скласти іспит з теорії, то дається 12 місяців, щоб скласти практичний іспит. Якщо це не вдасться упродовж тривалого часу, треба буде повторно складати іспит з теорії.
Внесок за повторне складання теорії у 2023 році становив 22,49 євро. Стільки само доведеться платити за кожен повторний іспит.
Водночас збір за кожен практичний іспит становить близько 116,93 євро. Слід врахувати й витрати на додаткові уроки з водіння.
Якщо у екзаменатора складеться враження, що майбутній водій не може справився із іспитом, він може направити його на медико-психологічний огляд, який включає медичний огляд, бесіду з психологом та фізкультурний тест. Під час візиту перевіряється, чи не становитиме водій небезпеки для дорожнього руху. Медико-психологічний огляд коштує від 350 до 750 євро.
Фото: Парковка в Німеччині (gettyimages.com)
Теоретичну частину іспиту з водіння можна скласти німецькою та 12 іноземними мовами. Зокрема:
Під час практичного іспиту з водіння послугами перекладача користуватися не вийде – цей тест проводиться повністю німецькою мовою.
Нагадаємо, ми писали, що українців закликають отримати спеціальний дозвіл на використання машини з українськими номерами у Німеччині за пільговою процедурою.
Також ми розповідали, як перереєструвати автомобіль у Німеччині та що для цього потрібно. Вартiсть переоформлення авто залежить вiд землi.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.