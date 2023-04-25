Зростання на 40%. Росіяни знову намагаються потрапити на відпочинок до Європи

Попит на європейський відпочинок серед громадян країни-окупанта навесні зріс. Це відбувається навіть попри великі труднощі з перельотами та жорсткими візовими обмеженнями, які Європа ввела через російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Протягом року європейські країни значно ускладнили візові процедури для громадян Росії. Також збільшилася кількість відмов у візах. Прямі рейси між Росією та Європою також практично відсутні: так сталося після заборони цивільним літакам перетинати повітряний простір ЄС.

Чехія, Польща, Естонія, Чехія, Данія та інші країни зупинили візовий режим для туристів із Росії. В інші країни, такі як Німеччина та Франція, візу отримати росіянам стало набагато складніше.

Однак у квітні 2023 року російська компанія з управління подорожами Continent Express зафіксувала зростання запитів на отримання віз до ЄС на 30-40% порівняно з квітнем минулого року.

Фото: Франція входить до списку країн, куди росіяни намагаються потрапити, попри санкції (unsplash.com)

Зазначається, що нинішня кількість запитів на отримання віз до ЄС все ще далека від 70-80% запитів, які компанія отримувала до вторгнення РФ в Україну.

Франція, Італія та Іспанія – країни, які знову користуються найбільшим попитом серед росіян, повідомляє один із сайтів бронювання подорожей. Попри те, що в період з 1 по 20 квітня на іноземні напрямки припадало лише 17,5% продажів квитків з РФ, ця частка все ще на 71,5% вища, ніж за той самий час минулого року.

Нагадаємо, групу російських туристів, які приїхали до Ізраїлю на Великдень, депортували без пояснень. Росіян затримали в аеропорту прибуття.

Також російських туристів продовжують депортувати з Балі.

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