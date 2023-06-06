Виїжджають тисячі. У країні ЄС українці масово відмовляються від тимчасового захисту

Число українських біженців у Португалії продовжує скорочуватися. За даними португальської Служби у справах іноземців та кордонів, за останні два місяці країну залишили близько 4000 осіб.

Куди і чому українці їдуть із Португалії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на theportugalnews.com.

Зараз статус тимчасового захисту мають 56 528 українських біженців. На початку травня Служба у справах іноземців та кордонів повідомляла, що заявки на скасування тимчасового захисту подали близько 2000 українців. Протягом місяця статус анулювали ще 1663 українцям.

Крім того, деякі біженці не продовжують захист після року дії статусу.

У травні президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха заявив, що багато українців, особливо жінки та діти, повернулися до України.

Але також були випадки, коли люди залишають Португалію через труднощі з пошуком житла, високу вартості оренди або воліють їхати в інші країни – наприклад, до Німеччини та Швейцарії у пошуках кращих умов життя.

Із початку війни Португалія надала захист понад 58 тисячам біженців, із них 14 249 дітей.

Більшість оселилися в Лісабоні – 11 096 осіб. Також багато статусів тимчасового захисту видали у містах Кашкайш (3845), Порту (2683), Сінтра (1952) та Албуфейра (1465).

Нагадаємо, ми писали, скільки українців планують повернутись з Польщі додому.

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