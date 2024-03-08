Вища освіта за кордоном: де шукати гранти на навчання

Вища освіта за кордоном доступна для абітурієнтів, які володіють місцевою мовою. Чимало університетів у різних країнах пропонують гранти на навчання, щоб залучити більше студентів.
Де шукати стипендіальні програми та яким вимогам треба відповідати, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Навчання за кордоном багатьом здається недоступним через високу вартість та умови. Але існує багато програм, які пропонують гранти, щоб зробити якісну освіту для талановитої молоді доступнішою. Кошти можуть виділяти як уряди країн, так і фонди та університети чи інші установи. Буває, що грант покриває вартість навчання або витрати на проживання (житло, харчування, дорогу). Отримати кошти можна на різний термін залежно від програми – від місяця до 3 років.
Водночас серед умов отримання гранту є знання мов та високі академічні результати. Свої шанси можна оцінити за такими критеріями:
Фото: Студенти на заняттях (gettyimages.com)
Вища освіта в Німеччині безкоштовно можуть здобувати як місцеві, так і іноземні студенти. Державне агентство DAAD щороку надає до 60 тисяч стипендій та грантів на навчання в Німеччині за різними спеціальностями. На сайті організації можна знайти велику кількість програм навчання та допомогу з оформленням документів та складанням іспитів для вступу.
Ті, хто вже є студентом одного з вишів України, але хоче продовжити навчання в Берліні, Гамбурзі або Мюнхені, може допомоги ресурс Copernicus Stipendium.
У Франції випускники українських вишів можуть отримати стипендії на програми магістратури або післядипломної освіти. Перевагу віддають інженерним спеціальностям. Гранти на таку освіту можна отримати через державні програми Campus France. Також є сервіс ÉTUDIANTS, де періодично оновлюються пропозиції стипендіальних програм.
Для магістрантів та аспірантів варто звернутися на ресурс Association Bernard Gregory, де зібрані відповідні програми навчання. Там можна знайти пропозиції переважно від французьких університетів та оголошення від бельгійських чи німецьких вищих навчальних закладів.
У цих країнах найбільше студентів з України. Вища освіта там доступна за ціною та якісна. Навчання в університетах Чехії безплатне за умови знання чеської мови та успішного складання іспитів.
У Чехії можна одержати грант на навчання від Вишеградського Фонду або від Erasmus Mundus.
Гранти на навчання у Польщі можна отримати в рамках програм для молодих вчених, гуманітарної)програми Gaude Polonia або програми ім. Кіркланда для економічних спеціальностей, культурології.
Оскільки у країні висока плата за навчання, гранти переважно є знижкою на навчання. Витрати на життя прийдеться оплачувати самостійно. Попри це чимало молодих людей обирають гранти у Британії за програмою Chevening та іншими.
Китай
У цій країні урядові стипендіальні програми часто включають рік вивчення мови. Стипендія покриває вартість навчання, проживання, страхування та поточні витрати. Також можна отримати грант лише на вивчення мови на пів року чи рік. Є можливість подаватися безпосередньо через університет. Більше про стипендії – на сайті Chinese Government Scholarship.
Фото: Студенти на лекції (pixabay.com)
Також багато університетів, науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів пропонують власні стипендії та фінансову підтримку. Цю інформацію можна знайти на сайтах навчальних закладів.
Нагадаємо, ми писали, які особливості вступу до університету у Чехії для українців.
Також ми писали, що українські студенти, які живуть у Великій Британії можуть вступити в університети та отримувати знання та професію. Українські біженці можуть платити за навчання як місцеві студенти, а не як іноземні.
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