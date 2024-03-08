Вища освіта за кордоном: де шукати гранти на навчання

Вища освіта за кордоном доступна для абітурієнтів, які володіють місцевою мовою. Чимало університетів у різних країнах пропонують гранти на навчання, щоб залучити більше студентів.

Де шукати стипендіальні програми та яким вимогам треба відповідати, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Навчання за кордоном: що для цього необхідно

Навчання за кордоном багатьом здається недоступним через високу вартість та умови. Але існує багато програм, які пропонують гранти, щоб зробити якісну освіту для талановитої молоді доступнішою. Кошти можуть виділяти як уряди країн, так і фонди та університети чи інші установи. Буває, що грант покриває вартість навчання або витрати на проживання (житло, харчування, дорогу). Отримати кошти можна на різний термін залежно від програми – від місяця до 3 років.

Водночас серед умов отримання гранту є знання мов та високі академічні результати. Свої шанси можна оцінити за такими критеріями:

успішність у школі чи на попередніх рівнях вищої освіти

знання місцевої мови та іноземної мови навчання у закладі вищої освіти в обраній країні;

наукові роботи на тему майбутньої спеціалізації;

переконливість мети для навчання зі стипендією.

Фото: Студенти на заняттях (gettyimages.com)

Де шукати державні програми навчання за кордоном

Німеччина

Вища освіта в Німеччині безкоштовно можуть здобувати як місцеві, так і іноземні студенти. Державне агентство DAAD щороку надає до 60 тисяч стипендій та грантів на навчання в Німеччині за різними спеціальностями. На сайті організації можна знайти велику кількість програм навчання та допомогу з оформленням документів та складанням іспитів для вступу.

Ті, хто вже є студентом одного з вишів України, але хоче продовжити навчання в Берліні, Гамбурзі або Мюнхені, може допомоги ресурс Copernicus Stipendium.

Франція

У Франції випускники українських вишів можуть отримати стипендії на програми магістратури або післядипломної освіти. Перевагу віддають інженерним спеціальностям. Гранти на таку освіту можна отримати через державні програми Campus France. Також є сервіс ÉTUDIANTS, де періодично оновлюються пропозиції стипендіальних програм.

Для магістрантів та аспірантів варто звернутися на ресурс Association Bernard Gregory, де зібрані відповідні програми навчання. Там можна знайти пропозиції переважно від французьких університетів та оголошення від бельгійських чи німецьких вищих навчальних закладів.

Чехія та Польща

У цих країнах найбільше студентів з України. Вища освіта там доступна за ціною та якісна. Навчання в університетах Чехії безплатне за умови знання чеської мови та успішного складання іспитів.

У Чехії можна одержати грант на навчання від Вишеградського Фонду або від Erasmus Mundus.

Гранти на навчання у Польщі можна отримати в рамках програм для молодих вчених, гуманітарної)програми Gaude Polonia або програми ім. Кіркланда для економічних спеціальностей, культурології.

Велика Британія

Оскільки у країні висока плата за навчання, гранти переважно є знижкою на навчання. Витрати на життя прийдеться оплачувати самостійно. Попри це чимало молодих людей обирають гранти у Британії за програмою Chevening та іншими.

Китай

У цій країні урядові стипендіальні програми часто включають рік вивчення мови. Стипендія покриває вартість навчання, проживання, страхування та поточні витрати. Також можна отримати грант лише на вивчення мови на пів року чи рік. Є можливість подаватися безпосередньо через університет. Більше про стипендії – на сайті Chinese Government Scholarship.

Фото: Студенти на лекції (pixabay.com)

Портали для пошуку стипендіальних програм

Erasmus Mundus, Erasmus+ – стипендії за цими програмами покривають витрати на участь у програмі, проживання та проїзд. Програма Erasmus Mundus надає багато грантів для всіх можливих спеціальностей, значна частина яких – на тривалий термін, із можливістю отримати диплом ЄС або післядипломної освіти.

Global Scholarships – платформа для іноземних студентів для пошуку стипендій по всьому світу. На сайті у системі пошуку стипендій студенти можуть фільтрувати критерії: ступінь, предмет, національність і терміни отримання стипендії.

Scholarshipportal – це база даних з понад 1000 стипендій, доступних у Європі та за її межами. Можна обрати рівень навчання, місце, де людина хоче навчатися, щоб побачити стипендії, які відповідають заданому профілю.

сайт EURAXESS містить інформацію про схеми фінансування в Європі наукових посад, стипендій і докторантури.

Також багато університетів, науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів пропонують власні стипендії та фінансову підтримку. Цю інформацію можна знайти на сайтах навчальних закладів.

Нагадаємо, ми писали, які особливості вступу до університету у Чехії для українців.

Також ми писали, що українські студенти, які живуть у Великій Британії можуть вступити в університети та отримувати знання та професію. Українські біженці можуть платити за навчання як місцеві студенти, а не як іноземні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.