Віртуальна екскурсія заміть руїн. Хустський замок відтворили у доповненій реальності

Хустський замок на Закарпатті можна буде побачити у доповненій реальності. Додаток покаже, як виглядала споруда у 17 столітті.
Вигляд фортеці зовні та всередині відтворили львівські стартапери, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління туризму і курортів Закарпатської ОДА.
Користувачам додатку пропонують роздивитися, як Хустська фортеця виглядала у 17 столітті. Цифрову копію історичних артефактів можна побачити за допомогою доповненої реальності (AR). Наразі на місці замку залишилися лише руїни стін.
Розробник візуалізації – Денис Комісар з Ірпеня. Він відтворив зображення зовнішнього вигляду фортифікації, інтер’єру, лицарської зали. Також під час віртуальної екскурсії є супровід "гіда" – персонаж реального генерала Джорджіо Баста розповість про історію фортеці, її легенди, особливості архітектури.
Попередню візуалізацію можна оглянути на сайті chameleon-age.com.
Наразі це єдиний спосіб побачити, яким був замок до руйнування у 18 столітті.
Угорську королівську фортецю збудували в 11 столітті для захисту соляного шляху з Солотвина. Спочатку замок належав князям Галицько-Волинської держави, згодом – угорській знаті. У 18 століття фортеця була знищена блискавками під час бурі, які потрапили в пороховий склад. Реконструкція результатів не дала, стіни розібрали на будівельне каміння.
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