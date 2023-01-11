Віртуальна екскурсія заміть руїн. Хустський замок відтворили у доповненій реальності

Хустський замок на Закарпатті можна буде побачити у доповненій реальності. Додаток покаже, як виглядала споруда у 17 столітті.

Вигляд фортеці зовні та всередині відтворили львівські стартапери, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління туризму і курортів Закарпатської ОДА.

Користувачам додатку пропонують роздивитися, як Хустська фортеця виглядала у 17 столітті. Цифрову копію історичних артефактів можна побачити за допомогою доповненої реальності (AR). Наразі на місці замку залишилися лише руїни стін.

Фото: Попередня візуалізація замку (chameleon-age.com)

Розробник візуалізації – Денис Комісар з Ірпеня. Він відтворив зображення зовнішнього вигляду фортифікації, інтер’єру, лицарської зали. Також під час віртуальної екскурсії є супровід "гіда" – персонаж реального генерала Джорджіо Баста розповість про історію фортеці, її легенди, особливості архітектури.

Попередню візуалізацію можна оглянути на сайті chameleon-age.com.

Фото: Залишки Хустського замку (wikimedia.org/Irkap)

Наразі це єдиний спосіб побачити, яким був замок до руйнування у 18 столітті.

Угорську королівську фортецю збудували в 11 столітті для захисту соляного шляху з Солотвина. Спочатку замок належав князям Галицько-Волинської держави, згодом – угорській знаті. У 18 століття фортеця була знищена блискавками під час бурі, які потрапили в пороховий склад. Реконструкція результатів не дала, стіни розібрали на будівельне каміння.

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