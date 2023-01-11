Виртуальная экскурсия вместо руин. Хустский замок воспроизвели в дополненной реальности

Хустский замок в Закарпатье можно будет увидеть в дополненной реальности. Приложение покажет, как выглядело сооружение в 17 веке.

Вид крепости снаружи и внутри воспроизвели львовские стартаперы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА.

Пользователям приложения предлагают рассмотреть, как Хустская крепость выглядела в 17 веке. Цифровую копию исторических артефактов можно увидеть с помощью дополненной реальности (AR). В настоящее время на месте замка остались только развалины стен.

Фото: Предварительная визуализация замка (chameleon-age.com)

Разработчик визуализации – Денис Комисар из Ирпеня. Он воссоздал изображение внешнего вида фортификации, интерьера, рыцарского зала. Также во время виртуальной экскурсии есть сопровождение "гида" – персонаж реального генерала Джорджио Баста расскажет про историю крепости, ее легенды, особенности архитектуры.

Предварительную визуализацию можно посмотреть на сайте chameleon-age.com.

Фото: Остатки Хустского замка (wikimedia.org/Irkap)

Пока это единственный способ увидеть, каким был замок до разрушения в 18 веке.

Венгерскую королевскую крепость построили в 11 веке для защиты соляного пути из Солотвина. Сначала замок принадлежал князьям Галицко-Волынского государства, впоследствии – венгерской знати. В 18 веке крепость была уничтожена молниями во время бури, попавшими в пороховой склад. Реконструкция результатов не дала, стены разобрали на строительный камень.

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