ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Виртуальная экскурсия вместо руин. Хустский замок воспроизвели в дополненной реальности

Новина українською →
Среда 11 января 2023 13:55
Виртуальная экскурсия вместо руин. Хустский замок воспроизвели в дополненной реальности Фото: Хустский замок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Хустский замок в Закарпатье можно будет увидеть в дополненной реальности. Приложение покажет, как выглядело сооружение в 17 веке.

Вид крепости снаружи и внутри воспроизвели львовские стартаперы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА.

Пользователям приложения предлагают рассмотреть, как Хустская крепость выглядела в 17 веке. Цифровую копию исторических артефактов можно увидеть с помощью дополненной реальности (AR). В настоящее время на месте замка остались только развалины стен.

Виртуальная экскурсия вместо руин. Хустский замок воспроизвели в дополненной реальностиФото: Предварительная визуализация замка (chameleon-age.com)

Разработчик визуализации – Денис Комисар из Ирпеня. Он воссоздал изображение внешнего вида фортификации, интерьера, рыцарского зала. Также во время виртуальной экскурсии есть сопровождение "гида" – персонаж реального генерала Джорджио Баста расскажет про историю крепости, ее легенды, особенности архитектуры.

Предварительную визуализацию можно посмотреть на сайте chameleon-age.com.

Виртуальная экскурсия вместо руин. Хустский замок воспроизвели в дополненной реальностиФото: Остатки Хустского замка (wikimedia.org/Irkap)

Пока это единственный способ увидеть, каким был замок до разрушения в 18 веке.

Венгерскую королевскую крепость построили в 11 веке для защиты соляного пути из Солотвина. Сначала замок принадлежал князьям Галицко-Волынского государства, впоследствии – венгерской знати. В 18 веке крепость была уничтожена молниями во время бури, попавшими в пороховой склад. Реконструкция результатов не дала, стены разобрали на строительный камень.

Напомним, мы писали, что стоит увидеть в Каменце-Подольском.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область замок Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Олег Васильев
Крепость и тайны старого города. Что стоит увидеть в Каменце-Подольском
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения