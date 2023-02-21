Виплати від міжнародних організацій. Українців попереджають про нове шахрайство

В Україні діють багато програм грошової допомоги від міжнародних організацій. У зв’язку з цим почастішали випадки електронного шахрайства.

Як вберегтися від втрати коштів, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Telegram-канал благодійного фонду "Право на захист".

Які є види шахрайства, пов'язані із виплатами

Заявників на отримання грошової допомоги від ООН просять бути пильними і не надавати своєї інформації онлайн. Українців застерігають:

не передавати третім особам або через інтернет дані банківських карток, особистих рахунків, CVV-код, чи іншу важливу для здійснення оплат інформацію.

"Будь-яка інформація про ваш банківський рахунок дає можливість шахраям скористатись вашими коштами", – наголошують у фонді.

не переходити за підозрілими посиланнями;

"Перевіряйте інформацію на правдивість. Посилання на Приват24, Дію, єПідтримку, телеграм-боти – це шахрайські посилання. Єдиний офіційний ресурс для отримання допомоги онлайн – це сайт єДопомога https://aid.edopomoga.gov.ua/ (посилання має виглядати тільки так).

Ми не надаємо жодних посилань на банківські системи та не співпрацюємо з банківськими установами! Посилання на будь-який банк – це шахраї та спроба вкрасти ваші гроші", – пояснюють українцям.

Фото: Переселенці у Запоріжжі (gettyimages.com)

Як дізнатися, що переписку ведуть шахраї

Працівники банківських установ не консультують з питань виплат чи будь-яких інших питань у соціальних мережах та месенджерах.

"Якщо вам написала людина під виглядом банківського працівника – це шахраї. В жодному разі не передавайте будь-яку інформацію про вас цим людям", – закликають у фонді.

Також зазначається, що наші адміністратори каналу "Допомога ВПО від УВКБ ООН" консультують лише у чаті.

"Якщо треті особи пишуть вам в приватні повідомлення від імені благодійного фонду "Право на захист" та просять додаткову інформацію стосовно ваших банківських карт/пін-кодів/ CVV кодів – блокуйте їх. Це шахраї, які намагаються вкрасти ваші кошти", – наголошують в організації.

У кожного адміністратора чату навпроти назви каналу, у правому верхньому куті кожного повідомлення, можна побачити ім’я людини, яка надає відповідь. Якщо імені немає – людині пишуть шахраї.

"Просимо не публікувати в нашому чаті вашу персональну інформацію (ПІБ та номери телефонів), якщо про це вас не попросив адміністратор чату. Це також стосується ваших індивідуальних посилань від ООН. Там вказаний унікальний код, що дозволить саме вам зареєструватись, і, на жаль, він одноразовий. Не дозволяйте шахраям реєструватися за вашими даними",– просять у "Право на захист".

Нагадаємо, ми писали, як отримати виплати від ООН по 6600 гривень на людину.

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