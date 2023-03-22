Виплати і статус. Що треба зробити українцям у Польщі до кінця квітня

За останній рік у Польщі подвоїлась кількість українців. Майже половина з них біженці, інші перебувають у країні через роботу чи родинні зв'язки.

Тим, хто знаходиться і працює в Польщі, а також тим, хто планує виїзд в Україну чи іншу європейську країну, до кінця квітня треба зробити кілька речей, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти Міграційної платформи EWL.

Всі, хто працюють, мають подати декларацію PIT-37

Кожен громадянин України, який працює у Польщі, тому числі працевлаштовані українські біженці, мають подати так званий PIT-37 до 2 травня 2023 року. Це один із основних податків для фізичних осіб у Польщі.

Відрахування від зарплати працівника роботодавець робить самостійно. Але це авансові платежі, які бувають неточними. По закінченню року можлива ситуація, коли роботодавець заплатив трохи більше або менше податків із зарплати працівника. Для того, щоб вирівняти фінансові неточності в розрахунках із державою, існує декларація ПІТ-37 (PIT-37).

За умови переплати, держава поверне платнику податків надлишкову частину. Якщо є недоплата, то працівнику доведеться доплатити потрібну суму.

На сьогодні всі українські працівники, які отримали від польського роботодавця PIT-11 за 2022 рік (на основі якої заповнюється декларація PIT -37), зобов’язані подати декларацію PIT-37 як особи зі статусом податкового резидента Польщі.

"Поїздка в Україну протягом року не знімає обов’язку по сплаті податку. Якщо ви повернулися в Україну, але отримали від польського роботодавця PIT-11 за 2022 рік, то маєте заповнити декларацію PIT-37 та надіслати в польську податкову інспекцію. Навіть якщо пропрацювали у Польщі зовсім небагато – навіть тиждень або один день. Якщо ви цього не зробите, то правові наслідки можуть "наздогнати" і через кілька років", – пояснює керівник відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

Наприклад, можуть відмовити у карті побиту. А особи, які мають недоплату по податках, можуть бути притягнуті навіть до кримінальної відповідальності й потім будуть змушені вирішувати справу в суді.

Фото: Декларація обов'язкова для всіх, хто працює (gettyimages.com)

Якщо протягом 2022 року українець працював в Польщі на кількох роботах, з кожної компанії мають прийти окремі декларації PIT-11 – усі їх потрібно розрахувати.

Написати заяву на соціальну допомогу "Сім'я 500+"

У Польщі стартував новий розрахунковий період виплат грошової допомоги від Закладу соціального страхування (ZUS), який триватиме з 1 червня поточного року по 31 травня наступного року.

Українці можуть з 1 лютого подавати заявки на отримання грошової допомоги державної програми "Сім’я 500+", який передбачає щомісячні виплати на кожну дитину до 18 років у розмірі 500 злотих (більш 4 тис. грн).

Фінансова допомога по догляду за дитиною призначається незалежно від рівня доходу та громадянства. Для отримання треба надати документ про легальність перебування – статус PESEL UKR або карта побиту з позначкою "доступ до ринку праці".

Для збереження безперервності виплат, нову заяву треба встигнути подати до кінця квітня. Якщо подати заяву пізніше, буде затримка з виплатою на 1 місяць.

Отримати PESEL UKR упродовж 30 днів після прибуття

За оновленими правилами для українських біженців у Польщі, тепер на отримання номеру PESEL (аналог ідентифікаційного номера платника податків) відводиться 30 днів з моменту в’їзду до країни. Цей номер із позначкою UKR є підтвердженням набуття статусу тимчасового захисту у зв'язку із війною.

Для збереження статусу іноземець має право виїжджати з Польщі на термін не більше 30 діб.

"Щоб не втратити PESEL UKR, виїжджаючи з Польщі менше, ніж на 30 днів, громадянин України при поверненні повинен повідомити польського прикордонника на паспортному контролі, що в’їжджає до Польщі на основі тимчасового захисту. А також має показати відповідний електронний документ у застосунку diia.pl. Навіть якщо ви їдете на роботу до Польщі, але у вас є тимчасовий захист. Інакше ви можете втратити PESEL UKR і всі пов'язані з ним чисельні соціальні права", – попереджає Марія Кузенко.

Фото: Оформлення PESEL UKR у Польщі (gettyimages.com)

Відмовитися від статусу захисту у Польщі при виїзді в іншу країну ЄС

При виїзді до іншої країни громадянин України має відмовитися від тимчасового захисту в Польщі і отримати його у новій країні перебування. Для цього треба повідомити ZUS і закрити банківський рахунок.

Якщо після цього громадянин України вирішить повернутися до Польщі, то отримати повторно статус тимчасового захисту в Польщі більше не зможе. Такі зміни запроваджені у ст. 1 та ст. 23 "Закону про внесення змін від 13 січня 2023 року до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави".

При цьому приїхати і перебувати на території Польщі українці можуть до 24 серпня 2023 року. Натомість соціальні виплати та інші пільги, передбачені для біженців, скасовуються.

Відмова від виплат "500+" при поверненні в Україну

Якщо громадянин України виїжджає з Польщі на понад 30 днів, то втрачає право на легальне перебування в Польщі, а отже й право на допомогу "500+". При тривалому виїзді слід повідомити про виїзд у своєму профілі на сайті ZUS.

ZUS має доступ до інформації про перетин кордону з Україною і контролює терміни, щоб не нараховувати зайві виплати. Наразі українським біженцям вже переплатили 2 млн злотих, які вони мають повернути.

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