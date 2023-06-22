Виплати анулюють. Українці у Польщі продовжують втрачати статус UKR

Українці у Польщі продовжують скаржитися не необґрунтоване позбавлення статусу UKR – тимчасового захисту разом із пільгами та виплатами. Такі численні звернення надходять до Офісу польського омбудсмена.

Місцеві органи влади вказали нові проблеми, з якими стикаються при поновленні статусу біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

У яких випадках українці втрачають статус тимчасового захисту

Українці скаржаться на втрату статусу UKR та пільг, які він дає, вже багато місяців. Численні скарги поступають до Офісу омбудсмена. Громадяни України вказують, що не перевищували встановленого терміну виїзду з Польщі у 30 днів, але після повернення виявляли, що їхні пільги анульовані. Йдеться про соціальні виплати від держави та безкоштовну медицину.

У зв'язку із масовими випадками в офісі омбудсмена направили звернення до уповноваженого уряду Польщі з питань біженців з України Павла Шефернакера. У цьому першому зверненні були вказані причини, чому українці втрачали статус UKR. Зокрема, проблема полягала в тому, що польські прикордонники реєстрували дату виїзду українців з Польщі, але не вносили у бази даних дату повернення.

Другою причиною вказувалась процедура повторного надання статусу замість поновлення втраченого. Відповідно, біженці втрачали виплати за період, поки статус не діяв.

На звернення, надіслане у березні, офіс омбудсмена відповіді не отримав.

Фото: Управління соціального страхування ZUS (facebook.com/Arodowiskowy-Dom-Samopomoc)

Які нові проблеми виявили у зв'язку із ануляцією статусу українських біженців

Офіс Уповноваженого з прав людини в Польщі підготував повторне звернення до влади, в якому просить навести лад та стандартизувати процедуру поновлення статусу місцевими органами влади.

"До офісів Уповноваженого з прав людини продовжують надходити скарги щодо втрати статусу UKR, а також пояснення органів міської влади, які вказують на виявлені ними подальші проблеми. Однією з них є вимога під час зміни даних у реєстрі PESEL вводити лише одну дату, тобто "дату зміни", – говориться у зверненні.

Під час відновлення статусу UKR немає вимоги вписувати дату повернення до Польщі чи іншу дату, яка б визначала період тимчасового захисту особи.

"Органи місцевого самоврядування не отримали вказівок, яку дату вписувати при внесенні змін до реєстру PESEL. Практика в цьому відношенні різна – одні органи місцевого самоврядування вказують дату змін, коли вони отримали заяву від особи, інші – коли особа в’їхала до Польщі, виїхала й втратила статус UKR або дату первинного присвоєння номера PESEL зі статусом UKR", – зазначається у зверненні омбудсмена.

Фото: На кордоні Польщі можуть не вказати дату повернення (twitter.com/Straz_Graniczna)

Уповноваженого уряду Павла Шефернакера ще раз закликають вирішити зазначені раніше проблеми, та пояснити, на яких підставах польське Укправління соціального страхування (ZUS) припиняє виплати біженцям з України. Також – які організації, крім Прикордонної служби, мають доступ до реєстру громадян України зі статусом UKR.

Нагадаємо, ми писали, що українці у Польщі розповіли, за яких умов повернуться додому.

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