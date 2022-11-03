Вигідні для економіки. У Польщі порахували доходи від українців

Біженці з України сплатили у Польщі податків на 2 мільярди євро від початку війни. Це утричі більше, ніж країна витратила на допомогу нашим співгромадянам.

Такі дані навів професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського університету, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Українцям допомагає не лише уряд, але й міжнародні організації

Польський уряд отримав від ЄС 700 мільйонів злотих і чекає на транш на ще 200 мільйонів злотих на біженців. Втім, на думку Мацея Дущика, влада "неправильно просить гроші", тому стикається із кризою через витрати на біженців.

"Ми витратили 3,5 мільярди злотих (750 млн євро) на допомогу українцям, але підрахунки віце-президента Польського фонду розвитку Бартоша Марчука показують, що ми отримали 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від сплачених ними податків", — зауважив експерт.

Він додав, що значну частину допомоги українцям виділили приватні польські фонди. Так само суттєво допомогли міжнародні організації: ЮНІСЕФ, ООН, Червоний Хрест. Тому навіть значні витрати Польщі на систему освіти та охорону здоров'я частково вирівнюються.

Фото: Українці зменшують дефіцит робочих рук у Польщі (gettyimages.com)

"Пам’ятаймо, що польський ринок праці дуже абсорбуючий. Українці працюють, платять внески і податки. Про самі витрати говорити неправомірно", - наголосив Мацей Дущик.

Завдяки біженцям ВВП Польщі може зрости на 3,5%, - експерти

Експерти консалтингової компанії Deloitte підготували звіт про потенціал інтеграції біженців з України. Проаналізували ризики та позитивний вплив на економіку країни мільйонної хвилі мігрантів.

"Польща зіштовхнулася з величезною можливістю, яка за відсутності стратегічного плану та гарної координації може перетворитися на велику проблему", - зазначається у звіті.

За умови якісної стратегії біженці матимуть легшу інтеграцію й вищий рівень життя, а Польща - зростання ВВП. Польські роботодавці отримають доступ до кваліфікованих працівників, зарплати піднімуться, а відповідно, й пенсії, які залежать від надходжень до ZUS.

У перспективі план інтеграції біженців з України може сприяти збільшенню ВВП Польщі від 0,2% до 3,5%.

“Мігранти з України ще до війни мали позитивний вплив на економіку Польщі. 1,4 млн економічних мігрантів з України полегшили проблему дефіциту працівників у Польщі, долучившись тим самим до 13% зростання ВВП Польщі в 2013-2018 роках”, - вказується у в звіті Deloitte.

Фото: Українці в майбутньому покращать демографічну структуру Польщі (gettyimages.com)

Експерти вважають, що біженці з України не лише позитивно вплинуть на ринок праці, але в майбутньому покращать демографічну структуру Польщі.

Нагадаємо, ми писали, що одна з країн ЄС урізає допомогу українцям.