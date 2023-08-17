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Відпочинок зі знижками. Скільки коштує житло в Одесі після відкриття пляжів

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Четвер 17 серпня 2023 15:45
Відпочинок зі знижками. Скільки коштує житло в Одесі після відкриття пляжів Фото: Пляж в Одесі у серпні 2023 року (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Одесі із відкриттям шести пляжів для купання у морі зростає і попит на житло. Локації відкрили, щоб українці могли відпочити у "оксамитовий" сезон.

Зокрема, на сайті booking вже майже не залишилося варіантів бюджетного розміщення – за ціною до 500 гривень на добу недоступні вже 97% помешкань.

TRAVEL РБК-Україна перевірило, до яких цін готуватися українцям, які вирішать поїхати на пляжний відпочинок в Одесу цього місяця.

Які є варіанти житла за ціною до 500 гривень на добу

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку на двох у різних варіантах розміщення в Одесі на сайті бронювання житла booking.com на дати 20-27 серпня.

Через сервіс у місті доступні понад три десятки варіантів розміщення за ціною до 500 грн на добу. Втім, біля моря – лише чотири.

Наприклад, міні-готель "Одеса Море" за 400 метрів від пляжу Лузанівка пропонує номер за 3500 грн на тиждень. У номерах є санвузол, але кухня для гостей спільна.

Апартаменти "Аркадія" за 1,1 км від пляжу Аркадія та за 2 км від пляжу Чайка пропонують розміщення в апартаментах з однією спальнею та кухнею за 4190 грн за тиждень (600 грн/доба).

Є й дешевші варіанти та знижки. Наприклад, готель Zipper House за 2,3 км від пляжу "Дельфін" пропонує тиждень проживання зі знижкою 20% – за 2688 грн у сімейному номері із кондиціонером і санвузлом.

Відпочинок зі знижками. Скільки коштує житло в Одесі після відкриття пляжівФото: Краєвид із апартаментів у Одесі (booking.com)

Місце у хостелах в номерах на кількох людей в Одесі коштує від 200 гривень на добу. Гостям пропонуються двоярусні ліжка з ортопедичними матрацами у номерах із кондиціонером.

На сайті olx квартири подобово пропонуються за ціною від 300 грн/добу. Пропозицій житла до 500 грн за ніч – близько двохсот.

Скільки коштує найдорожче житло в Одесі у серпні

На дати із 20 по 27 серпні на сайті booking.com вже недостпупні 98% номерів у 5-зіркових готелях. Частина із них пропонують суттєві знижки, але доба відпочинку все одно коштуватиме від 2000 гривень.

Відпочинок зі знижками. Скільки коштує житло в Одесі після відкриття пляжівФото: 5* готель в Одесі (booking.com)

Наприклад, у 5* готелі "M1 Club Hotel" тиждень у номері-стандарт з краєвидом у дворик обійдеться у 53900 грн (7700 грн за добу). Заклад має приватний пряж, відкритий басейн і комплекс саун. У вартість включений сніданок. Номер-стандарт із краєвидом на море обійдеться у 81900 грн за 7 ночей. Слід зазначити, що такі самі ціни були й у червні.

У 5* готелі "NEMO" на пропонуються знижки 20%. Тиждень відпочинку обійдеться у 66880 грн грн (9554 грн на добу, у червні ціни були нижчі: 7400-8100 грн на добу) у номері стандарт із краєвидом на місто і включеним сніданком. За краєвид на море доведеться доплатити – тиждень проживання обійдеться у 79360 грн.

В 5* готелі "Atlantic Garden Resort" зі спа-центром тижневу відпустку у покращеному двомісному номері можна провести за 19530 грн (2790 грн/добу, що дешевше, ніж у червні). Сніданок включений.

У 5* "Premier Hotel Odesa" із критим басейном пропонується 30% знижки на проживання. При цьому варто розраховувати на суму в 27440 грн (3920 грн на добу) за класичний номер із краєвидом на місто. У вартість включений сніданок.

Нагадаємо, ми писали, як розпочався сезон на відкритих пляжах в Одесі.

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