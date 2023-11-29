Катання та гуцульські традиції. Топ-5 найпопулярніших місць у Карпатах

Зимовий відпочинок у багатьох туристів асоціюється із засніженими горами. Карпати українці обирають як найкраще місце для перезавантаження.

Які локації найпопулярніші взимку, РБК-Україна розповів директор туристичної компанії "Відвідай" Ігор Губіліт.

Буковель – найпопулярніше місце Карпат

Найпопулярніші локації у Карпатах – навколо Буковелю на Івано-Франківщині, розповідав раніше у коментарі РБК-Україна засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

"Багато хто обирають Татарів, Яблуницю, Микуличин, Ворохту, бо вони найближчі до курорту. Там багато туристичних локацій, є екскурсійні пропозиції, багато трас, в тому числі для початківців", – зазначав він.

За словами Ігоря Губіліта, у Буковелі є розваги й для тих туристів, які не вміють кататися на лижах.

"Обов’язково підніміться канатно-крісельною дорогою на вершину гори Буковель, звідки відкривається краєвид на Горгани і Чорногірський хребет", – радить він.

Фото: Туристи в Буковелі (gettyimages.com)

Водночас Буковель приваблює найбільше туристів не лише завдяки схилам для катання – а там доступні 68 км трас різної складності – а й завдяки розвиненій інфраструктурі. На курорті зручно відпочивати в тому числі з дітьми, для них теж є вибір розваг. Також у Буковелі великий вибір житла – від садиб до 5* готелів.

Термальні басейни у Закарпатті – магніт для туристів

Термальні курорти на Закарпатті – ще один потужний магніт для туристів взимку.

Джерела з мінеральними водами – візитка картка регіону. В Закарпатті зосереджено найбільше термальних вод, які подаються в басейни, а мінеральні води по типу "Боржомі" традиційно приваблюють тисячі туристів у санаторії.

Особливо цікаве та приємне купання в термальних басейнах просто неба, коли надворі холодна погода.

Фото: Термальний комплекс на Закарпатті (РБК-Україна)

Зазвичай відпочинок в оздоровчих комплексах – це не лише купання у термальних водах, але й насичена екскурсійна програма, яка включає й дегустації місцевої продукції.

"Ви не матимете повного уявлення про край, не спробувавши його смаків", – каже Ігор Губіліт.

Туристам пропонують дегустації сирів, вин та наливок, ковбаси та повидла.

Яремче – з мальовничим водоспадом

Ще одна відома локація, яка приваблює велику кількість туристів – містечко Яремче. Його "візитівка" – водопад Пробій. Взимку водоспад виглядає особливо – вода бурлить поміж каменями та льодом.

"Водоспад можна роздивитись з різних ракурсів: в 20 метрах над водоспадом є пішохідний місток, а з берегів є вихід майже до самої води", – розповідає про популярну у туристів мальовничу локацію керівник туристичної компанії.

Туристи, які приїжджають до Яремче помилуватися водоспадом, можуть відвідати великий сувенірний ринок, на якому є вибір всього, чим славляться Карпати: гуцульські чаї, сушені гриби, різноманітні смачні вироби, глиняний посуд, шерстяні ліжники (ковдри) та шкарпетки.

Для тих, хто вирішить оселитися у містечку, є чималий вибір житла та готелів. Нещодавно у Яремче відкрили перший ресторан МакДональдз у Карпатах. Серед екскурсійної програми для туристів – скелі Довбуша, водоспад Женецький Гук.

Драгобрат – найвисокогірніший курорт України

Драгобрат – один з найпопулярніших гірськолижних курортів Карпат, розташований у масиві Свидовець у Закарпатті на висоті 1400 м поблизу селища Ясіня та підніжжя гори Стіг.

На курорті можна навчитися як "класичному" катанню на лижах, так і скітуру – походам по нерівній засніженій поверхні на спеціальних лижах, які зручні для походів Карпатами поза підготованими трасами.

Фото: Курорт Драгобрат (РБК-Україна)

До війни цей курорт посідав друге місце за популярністю серед туристів після Буковелю. На курорті працюють близько 80 готелів. У багатьох із них є басейни та ресторани. До послуг гостей – спа-процедури, термальні, мінеральні води та бальнеологічні процедури з оздоровлення.

"Для любителів лижного спорту тут найкращі умови. Сніг на Драгобраті може лежати від листопада аж до самого травня", – розповідає Ігор Губіліт.

Верховина – вікові гуцульські традиції

Ще одна захоплива локація, яка популярна серед туристів взимку – Верховина. На гірськолижному курорті можна кататися на лижах чи сноуборді. Але локація приваблює іншим – гуцульським традиціями. У місті Верховна є численні музеї, які розкажуть про побут та звичаї гуцулів.

Новорічне святкування у Верховині відбувається із піснями і танцями, народними забавами та смачними місцевими стравами. Зранку туристам пропонують розваги по-карпатськи: покататись на лижах чи санчатах, осідлати місцевого коника-гуцулика чи прогулятись на кінських упряжках.

Фото: Катання на санях у Карпатах, Верховина (guide.karpaty.ua)

"Туристам, які цінують спокійний відпочинок, Верховина буде цікава музеями магії, народних музичних інструментів, кінофільму "Тіні забутих предків" та хатою-стаєю, де навчають варити справжню бринзу", – розповідає фахівець.

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