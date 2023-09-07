На популярному курорті на Балі обірвався фунікулер із людьми: що відомо

На острові Балі в Індонезії упав підйомник готелю, який працював на схилі гори. Через обрив тросу загинули п'ятеро людей.

Інцидент стався у готелі на відомому курорті Убуд, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зовнішній ліфт готелю працював як фунікулер на схилі гори між готелем та будівлями внизу. Інцидент стався днями, коли п'ятеро працівників готелю на популярному курорті в Убуді спускалися на 100-метрів вниз крутим схилом.

Як зазначила поліція, трос підйомника виявився недостатньо міцним, щоб витримати вагу пасажирів. Ліфт полетів донизу на великій швидкості. Всі п'ятеро людей у ньому не вижили.

З'ясувалося, що ліфт працював із порушеннями. Ще у 2019 році він кріпився трьома тросами, а на момент аварії працював із одним тросом. Також механізм не мав екстреного гальма.

Всіх мешканців готелю переселили. Аварія привернула увагу до безпеки відпочинку на острові, який щороку відвідують понад 300 тисяч туристів з усього світу. Значна частина із них – із Західної Європи, США, Австралії. Убуд став особливо популярним місцем після зйомок фільму "Їж, молись, кохай".

Зараз в Убуді утворилася спільнота росіян, які "пересиджують" війну на екзотичному острові. Саме на цю групу туристів найбільше нарікають місцеві жителі за порушення правил поведінки та нелегальне надання послуг.

Раніше ми повідомляли, що туристи на популярному курорті Іспанії масово скаржаться на укуси риб.