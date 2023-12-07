Відновлення туризму. Пасажиропотік в аеропортах Європи стрімко зростає

Пасажиропотік в Європі майже повністю відновився після пандемії Covid-19. У деяких аеропортах у цьому році було навіть більше пасажирів, ніж у 2019-му.

Де найбільш відчутне відновлення туризму та який вид подорожей авіапасажири здійснюють частіше, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

За даними Міжнародної ради аеропортів (ACI), пасажиропотік у Європі майже відновився до рівня, який був до пандемії. Показники кількості авіапасажирів у 2023 року менші лише за 1,7% від показників до 2020 року.

Водночас у жовтні 2023 року відзначалося зростання кількості туристів у багатьох аеропортах Європи на 11,7% порівняно із жовтнем 2022-го.

"Відпочинок, відвідування друзів і родичів та меншою мірою змішані подорожі були ключовими драйверами попиту, розширюючи динаміку, зазвичай пов’язану з піковими літніми місяцями, на осінь. У той же час ділові поїздки також сприяли тому, що європейські аеропорти майже повернули обсяги, які були до пандемії", – зазначив гендиректор ACI Europe Олівер Янковец.

Пасажиропотік у п'яти найкращих європейських аеропортах – лондонського

Хітроу, Стамбула, Парижа, амстердамського Схіпголу та Франкфурта – зріс на 14,6% порівняно з жовтнем 2022 року. Але в середньому це ще на 5% менше, ніж до пандемії.

Але регіональні та невеликі аеропорти у жовтні продовжували перевищувати показники пасажиропотоку до пандемії на 9,1%.

Серед країн ЄС помітне зростання туризму пов'язані із відвідуванням друзів і родичів. Зокрема, Ісландія зафіксувала зростання на 25%, Греція – 21%, Словенія – 20% та Португалія – 16%. Також стрімко зріс пасажиропотік в Італії (+8%) та Іспанії (+8%)

Загалом аеропорти, які повідомили про найбільше зростання пасажиропотоку порівняно з рівнем до пандемії, це: Афіни, Пальма-де-Майорка, Париж, Лісабон, Стамбул, Порту, Малага, Неаполь, Катанія, Мілан, Белград, Тирана, Бургас, Меммінген, Врелле/Ліп'ян, Трапані, Перуджа, Порто-Санто.

Минулого місяця ACI Europe також виявила, що пасажиропотік в європейських аеропортах зріс на 12,1% в третьому кварталі цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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