Від Румунії до Греції. 9 найбюджетніших міст Європи для купівлі житла

Країни Європи відомі високими цінами на нерухомість. Але вартість квадратних метрів суттєво відрізняється залежно від країни або міста. Іноземні аналітики порахували, де житло коштує найдешевше. У рейтингу домінували міста Східної Європи.
РБК-Україна з посиланням на Business Insider розповідає про те, в яких містах Європи можна купити житло найдешевше.
Середня ціна квартири площею 100 м²: 178 070,28 доларів
Місто Орадя розташоване по обидва боки річки Крішу Репеде неподалік від кордону Румунії з Угорщиною. Доволі потужний економічний і культурний центр, може похвалитися багатством архітектури у стилі модерн.
Середня ціна квартири площею 100 м²: 174 760,67 доларів
Третє за величиною місто Греції. Прибережне місто з численними історичними пам’ятками, серед яких – римський Одеон. Старовинна локація тепер є головним місцем проведення Міжнародного фестивалю в Патрах – свята музики, танців і мистецтва.
Середня ціна квартири площею 100 м²: 165 398,36 доларів
Місто Сібіу, розташоване в серці Румунії, наповнене історією. Локація відома численними музеями, включаючи відомий Національний музей Астра – найбільший виставковий простір просто неба у Європі.
Фото: Сібіу, Румунія (unsplash.com)
6. Крайова, Румунія
Середня ціна квартири площею 100 м²: 161 142,09 доларів
Крайова розташована біля річки Жіу в південно-західному регіоні Румунії. Однією з найбільших визначних пам'яток міста є Парк Романеску, визнаний найбільшим міським парком країни.
5. Бургас, Болгарія
середня ціна квартири площею 100 м²: 147 839,06 доларів
Курортне місто Бургас розташоване на узбережжі Чорного моря. У місті є багато природних визначних пам’яток. Приміром, Морський сад: величезний парковий простір з деревами та рослинами з різних куточків земної кулі.
4. Пловдив, Болгарія
Середня ціна квартири 100 м²: 142 105,63 доларів
Пловдив розташований у південно-центральній частині Болгарії та є другим за величиною містом країни. Тут розташований Античний театр Філіппополя, відомий як один із найкраще збережених античних театрів у світі.
3. Мостар, Боснія і Герцеговина
Середня ціна квартири площею 100 м²: 138 777,39 доларів
Мостар, розташований уздовж річки Неретва, є одним із найпопулярніших туристичних місць у Боснії та Герцеговині. Невелике за розмірами місто відоме головним чином мечеттю Коскі Мехмеда Паші: архітектурним дивом, побудованим ще в 1600-х роках.
2. Кишинів, Молдова
Середня ціна квартири площею 100 м²: 138 345,05 доларів
Кишинів, столиця Молдови, відома багатьма архітектурними цікавинками. наприклад, Тріумфальна арка, також відома як "Святі ворота", була споруджена у 1840-х роках на честь тріумфу над турецькою армією.
1. Бітола, Північна Македонія
Середня ціна квартири площею 100 м²: 97 942,75 доларів
Бітола – друге за величиною місто у Республіці Північна Македонія. Тут розташоване стародавнє місто Гераклея Лінкестіс, визнаний об’єкт всесвітньої спадщини.
Древнє місто-пам'ятка було назване на честь міфологічного героя Геракла і було засноване Філіпом Македонським після приєднання навколишньої Лінкестіди до свого царства. Згодом місце отримало важливе стратегічне значення завдяки своєму розташуванню на Егнатієвій дорозі. Місто було покинуте після слов'янізації Македонії у 6 сторіччі н.е.
Відзначимо, з 2010 року ціни на житло в країнах Європи зросли в середньому на 70%, свідчать дані Євростату. За цей час суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі. Ми писали, як змінилися ціни на житло в Європі за 10 років.
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