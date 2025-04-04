Від Греції до Туреччини. Куди українці планують їхати на відпочинок цього літа

З початком весни українці починають планувати літній відпочинок. Чому це варто робити заздалегідь, які критерії вибору курортів і які напрямки будуть популярні у новому сезоні?

Про це у клонці для РБК-Україна розповідає Наталія Якименко, директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!".

Раннє бронювання

Багато українських туристів віддають перевагу ранньому бронюванню відпочинку, коли попереду ще декілька місяців. На це є ряд вагомих причин.

В першу чергу завчасне планування дає певну опору українцям, які останні роки звикли жити в умовах, що швидко змінюються, тому прагнуть стабільності.

По-друге, такий підхід дозволяє забронювати найкращий готель з можливих, а не обирати з-поміж того, що залишилось вільним у пік сезону.

Раннє бронювання також дає можливість зекономити: часто готелі пропонують знижки early birds, плюс ціна буде фіксованою і не зросте у високий сезон. Для бронювання потрібен мінімальний внесок, що дозволяє розподілити витрати у часі.

Коли до відпочинку ще чимало часу, можна спокійно запланувати програму екскурсій, без поспіху оформити всі потрібні документи.

Греція, Снаторіні

Критерії вибору напрямку

Українці і до початку повномасштабного вторгнення цікавились напрямками, де серед туристів можна рідко зустріти росіян. Після 24 лютого 2022 року цей запит лунає ще частіше – близько 40% туристів називають критерій «без росіян» пріоритетним.

Навіть у випадку таких країн, як Туреччина та Єгипет, українці готові переплачувати за готель, якщо в ньому не буде (або буде мінімальна кількість) російських туристів. Оптимальними напрямками для українців залишаються країни ЄС, де діє візовий режим для громадян РФ.

Топ напрямки для відпочинку

Крім традиційної Туреччини, найбільш популярними країнами, куди українці планують їхати на літній відпочинок цього року, стали Хорватія, Чорногорія, Албанія, Греція, Іспанія.

Хорватію вважають перлиною Адріатичного узбережжя завдяки поєднанню краси природи, чистого моря, культурної спадщини та середземноморської кухні. Тут є національні парки, історичні містечка зі стародавньою архітектурою, дивовижні острови, плантації оливкових дерев, хвойні ліси.

Особливої уваги заслуговують Плітвіцькі озера – національний парк, внесений до світової спадщини ЮНЕСКО.

Албанія – це унікальна країна, де можна відпочити відразу на двох морях: Адріатичному та Іонічному (а якщо це курорт Вльора, то зʼєднання морів проходить прямо в центрі містечка). Тут розташований курорт Ксаміль, який ще називають Албанськими Мальдівами завдяки мальовничим пляжам з білим піском і блакитною водою.

Від активного містечка Саранда курсують пороми до грецького острову Корфу.

Греція, Крит. Всього на 8000 кв км поєднуються абсолютно різноманітні локації: зелений регіон Ханья, колоритне Ретимно з фортецею, загадкове м. Агіос Ніколаус з неймовірною атмосферою, Курталіотська ущілина з водоспадом, бухта Балос і пляж Елафонісі, г. Грамвуса і залишки однойменної фортеці, Кноський палац і Лабіринт мінотавра.

Всього за три години можна дістатися лайнером до острова Санторіні з його знаменитими білосніжними містечками на схилах.

Обовʼязково варто спробувати національні грецькі страви: грецький салат, мусака, пиріжки тіропітакі, гірос, сир грав‘єра.

Іспанія

Материкова Іспанія. Узбережжя поділяється на декілька регіонів. Українці найчастіше обирають Коста-Браву та Коста-Дораду, куди легко добратися з Барселони.

Коста-Дорада оптимально підійде для сімейного відпочинку, адже тут пологий захід у море.

Найактивніший курорт Салоу має добре розвинену інфраструктуру, мальовничу набережну з пальмами. Звідси легко дістатися до відомого парку розваг ПортАвентура. Серед історичних локацій варто звернути увагу на міста Таррагона і Реус.

Регіон Коста-Брава розташований на північ від Барселони. Для любителів активного відпочинку підійде курорт Льорет-де-Мар, де є клуби, бари, ресторани, красива набережна.

В цьому регіоні варто відвідати Жирону: колоритні вулички, яскраві собори в готичному чи романському стилі, єврейський квартал, площа Каталонії, безліч бутиків. Тут також розташований ботанічний сад Маримуртра.

Завдяки розташуванню неподалік Барселони, туристи можуть відвідати легендарне місто і побачити витвори відомого архітектора Антоніо Гауді.

Туреччина залишається одним з найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українців, який поєднує комфорт, сервіс та доступні ціни. Серед вагомих переваг Туреччини:

Чисте море та гарні пляжі – Туреччина має вихід до чотирьох морів: Середземного, Егейського, Чорного та Мармурового. Найпопулярніші курорти, такі як Анталія, Аланія, Кемер, Бодрум і Мармарис, славляться чистими піщаними та гальковими пляжами.

Більшість готелів у Туреччині працюють за системою All Inclusive, що дозволяє відпочивати без додаткових витрат та турбот.

Розваги для дітей. Багато готелів мають дитячі клуби, аквапарки, анімаційні шоу та ігрові зони, що робить Туреччину ідеальним місцем для сімейного відпочинку.

Красива природа та історичні пам'ятки. Окрім пляжного відпочинку, тут є що подивитися: Каппадокія, Памуккале, Ефес, Блакитна мечеть, Троя та інші відомі пам'ятки.

Чорногорія – це маленька, але неймовірно красива країна на Балканах, що омивається Адріатичним морем. Чорногорію люблять за поєднання гір, бірюзових пляжів, старовинних міст і дикої природи. Країна пропонує відпочинок на різний смак: від розкішних курортів до диких пляжів для усамітнення.

Компактність Чорногорії дозволяє за день побувати і в горах, і на морі. Це ідеальне місце для тих, хто хоче побачити більше за короткий час.

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