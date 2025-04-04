От Греции до Турции. Куда украинцы планируют ехать на отдых этим летом

С началом весны украинцы начинают планировать летний отдых. Почему это стоит делать заранее, какие критерии выбора курортов и какие направления будут популярны в новом сезоне?

Об этом в колонке для РБК-Украина рассказывает Наталья Якименко, директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!".

Раннее бронирование

Многие украинские туристы отдают предпочтение раннему бронированию отдыха, когда впереди еще несколько месяцев. На это есть ряд весомых причин.

В первую очередь заблаговременное планирование дает определенную опору украинцам, которые последние годы привыкли жить в быстро меняющихся условиях, поэтому стремятся к стабильности.

Во-вторых, такой подход позволяет забронировать лучший отель из возможных, а не выбирать из того, что осталось свободным в пик сезона.

Раннее бронирование также дает возможность сэкономить: часто отели предлагают скидки early birds, плюс цена будет фиксированной и не вырастет в высокий сезон. Для бронирования нужен минимальный взнос, что позволяет распределить расходы во времени.

Когда до отдыха еще немало времени, можно спокойно запланировать программу экскурсий, без спешки оформить все необходимые документы.

Греция, Снаторини

Критерии выбора направления

Украинцы и до начала полномасштабного вторжения интересовались направлениями, где среди туристов можно редко встретить россиян. После 24 февраля 2022 года этот запрос звучит еще чаще – около 40% туристов называют критерий "без россиян" приоритетным.

Даже в случае таких стран, как Турция и Египет, украинцы готовы переплачивать за отель, если в нем не будет (или будет минимальное количество) российских туристов. Оптимальными направлениями для украинцев остаются страны ЕС, где действует визовый режим для граждан РФ.

Топ направления для отдыха

Кроме традиционной Турции, наиболее популярными странами, куда украинцы планируют ехать на летний отдых в этом году, стали Хорватия, Черногория, Албания, Греция, Испания.

Хорватию считают жемчужиной Адриатического побережья благодаря сочетанию красоты природы, чистого моря, культурного наследия и средиземноморской кухни. Здесь есть национальные парки, исторические городки с древней архитектурой, удивительные острова, плантации оливковых деревьев, хвойные леса.

Особого внимания заслуживают Плитвицкие озера – национальный парк, внесенный в мировое наследие ЮНЕСКО.

Албания – это уникальная страна, где можно отдохнуть сразу на двух морях: Адриатическом и Ионическом (а если это курорт Влера, то соединение морей проходит прямо в центре городка). Здесь расположен курорт Ксамиль, который еще называют Албанскими Мальдивами благодаря живописным пляжам с белым песком и лазурной водой.

От активного городка Саранда курсируют паромы до греческого острова Корфу.

Греция, Крит. Всего на 8000 кв км сочетаются совершенно разнообразные локации: зеленый регион Ханья, колоритный Ретимно с крепостью, загадочный г. Агиос Николаус с невероятной атмосферой, Курталиотское ущелье с водопадом, бухта Балос и пляж Элафониси, г. Грамвуса и остатки одноименной крепости, Кносский дворец и Лабиринт минотавра.

Всего за три часа можно добраться на лайнере до острова Санторини с его знаменитыми белоснежными городками на склонах.

Обязательно стоит попробовать национальные греческие блюда: греческий салат, мусака, пирожки тиропитаки, гирос, сыр гравьера.

Испания

Материковая Испания. Побережье делится на несколько регионов. Украинцы чаще всего выбирают Коста-Браву и Коста-Дораду, куда легко добраться из Барселоны.

Коста-Дорада оптимально подойдет для семейного отдыха, ведь здесь пологий заход в море.

Самый активный курорт Салоу имеет хорошо развитую инфраструктуру, живописную набережную с пальмами. Отсюда легко добраться до известного парка развлечений ПортАвентура. Среди исторических локаций стоит обратить внимание на города Таррагона и Реус.

Регион Коста-Брава расположен к северу от Барселоны. Для любителей активного отдыха подойдет курорт Льорет-де-Мар, где есть клубы, бары, рестораны, красивая набережная.

В этом регионе стоит посетить Жирону: колоритные улочки, яркие соборы в готическом или романском стиле, еврейский квартал, площадь Каталонии, множество бутиков. Здесь также расположен ботанический сад Маримуртра.

Благодаря расположению неподалеку от Барселоны, туристы могут посетить легендарный город и увидеть произведения известного архитектора Антонио Гауди.

Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха среди украинцев, который сочетает комфорт, сервис и доступные цены. Среди весомых преимуществ Турции:

Чистое море и хорошие пляжи – Турция имеет выход к четырем морям: Средиземному, Эгейскому, Черному и Мраморному. Самые популярные курорты, такие как Анталия, Алания, Кемер, Бодрум и Мармарис, славятся чистыми песчаными и галечными пляжами.

Большинство отелей в Турции работают по системе All Inclusive, что позволяет отдыхать без дополнительных расходов и забот.

Развлечения для детей. Многие отели имеют детские клубы, аквапарки, анимационные шоу и игровые зоны, что делает Турцию идеальным местом для семейного отдыха.

Красивая природа и исторические достопримечательности. Помимо пляжного отдыха, здесь есть что посмотреть: Каппадокия, Памуккале, Эфес, Голубая мечеть, Троя и другие известные достопримечательности.

Черногория – это маленькая, но невероятно красивая страна на Балканах, омываемая Адриатическим морем. Черногорию любят за сочетание гор, бирюзовых пляжей, старинных городов и дикой природы. Страна предлагает отдых на разный вкус: от роскошных курортов до диких пляжей для уединения.

Компактность Черногории позволяет за день побывать и в горах, и на море. Это идеальное место для тех, кто хочет увидеть больше за короткое время.

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