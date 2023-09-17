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Чергове подорожчання. У скільки обійдеться оренда житла в містах Німеччини

Фото: Ціни на житло в Німеччині (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В Німеччині проживає понад мільйон українських біженців. Також значна частина наших громадян переїхала туди перед вторгнення РФ. Оренда житла забирає суттєву частину заробітку. Дослідження, проведене кілька років тому, показало, що 36% усіх споживчих витрат мешканців країни йде на оренду і витрати на комунальні послуги.

Вартість оренди квартир в Німеччині цього року зросла. Залежно від міста, подорожчання сягнуло рівня 5-20%.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, у скільки обійдеться оренда житла в Німеччині у 2023 році.

Скільки коштує оренда квартири в Німеччині у 2023 році

Середня орендна плата за квартиру в Німеччині варіюється в залежності від розміру та зручностей квартири. Квартира з однією спальнею в Берліні може коштувати 1233 євро (1326 доларів), аналогічне житло межами центру – 900 євро (968 доларів). Якщо орендувати квартиру спільно з іншою людиною, можна навіть знайти варіанти за 30-440 євро.

Наводимо середню орендну плату для різних типів квартир.

Однокімнатна квартира-студія в межах міста: 650 – 1500 євро;

За такі гроші ви отримаєте затишну непогану квартира-студія в центрі жвавих міст Німеччини. Простору буде не дуже багато, але такі квартири добре підходять для окремих осіб або пар.

Квартира-студія за межами міста: 510 – 930 євро;

Житло за доступною ціною у заміській зоні. Зазвичай за таку ціну можна зняти невелику квартиру-студію, розташовану на околиці великих міст Німеччини. Добре транспортне сполучення забезпечить комфортні поїздки у місто.

Фото: Скільки коштує житло у великих містах Німеччини у 2023 році (інфографіка РБК-Україна)

Квартира з окремою спальнею: 830 – 1800 євро;

Квартира з 1 спальнею за містом: 650 – 1300 євро;

Двокімнатна квартира: 1100 – 2400 євро;

Зазвичай двокімнатні квартири складаються зі спільні та вітальні. Це ідеально підходить для невеликих сімей у центрі Німеччини, пропонує додатковий простір, усамітнення та комфортні житлові приміщення з сучасними зручностями.

квартира з 2 спальнями за межами міста: 830 – 1700 євро;

3-кімнатна квартира в місті: 1670 – 3300 євро;

Квартира з 3 спальнями за межами міста: 1300 – 2600 євро;

Як знайти доступне житло в Німеччині: поради

  • Досліджуйте та порівнюйте ціни

Витратьте час на дослідження різних варіантів оренди та порівняйте ціни в різних районах. Шукайте місцевість, де пропонують доступну оренду без шкоди для безпеки та зручності.

  • Розгляньте можливість життя за містом

Квартири за межами великих міст, як правило, більш доступні за ціною. Шукайте варіанти в менших містах або передмістях поблизу Німеччини, де пропонуються нижчі орендні ставки.

Фото: Оренда житла поза межами міст коштуватиме значно дешевше (unsplash.com)

  • Пошукайте сусіда, з якими ви можете ділити оплату

Розподіл витрат на оренду може значно скоротити ваші затрати на оренду.

  • Цікавтеся знижками, не соромтеся торгуватися

Запитайте у орендодавця, чи можуть вони зробити знижку. Намагайтеся домовитися про нижчу орендну плату або запитайте, чи є у них якісь спеціальні пропозиції. Орендодавці часто відкриті до переговорів, особливо якщо нерухомість деякий час пустувала або коли житло їм потрібно здати терміново.

  • Сфокусуйтеся на довгостроковій оренді

Багато орендодавців пропонують нижчі ціни за довгострокову оренду. Як правило, на шість місяців або довше.

  • Плануйте переїзд у не піковий сезон

Ціни на оренду можуть коливатися залежно від сезонного попиту. Наприклад, влітку попит на оренду нижчий.

  • Шукайте житло у профільних групах в соцмережах

Часто буває, що квартирантів шукає один із тих, хто вже винаймає житло.

Зверніть увагу. Зазвичай квартири на довгий термін здають без меблів. Нерідко квартира без меблів в Німеччині не передбачає навіть наявності кухні.

Також врахуйте, що щомісячно треба платити за телебачення та радіо, навіть якщо ви не дивитеся місцевих каналів і не слухаєте радіопрограм. Це коштуватиме вам 18 євро на домогосподарство на місяць. Якщо ви платите щоквартально, вийде приблизно 55 євро на місяць.  До слова, це не податок на телебачення, а плата за ліцензію на мовлення, яку сплачує кожна родина в Німеччині.

Фото: Найчастіше квартири на довгий термін здають без меблів: їх треба купувати окремо за власний кошт (unsplash.com)

Де шукати житло в Німеччині в оренду: сайти

  • ImmobilienScout24
  • WG-Gesucht
  • Immonet
  • ImmoWelt
  • eBay Kleinanzeigen
  • HomeCompany
  • Nestpick
  • Studenten-WG
  • Immoweb

Це популярні та надійні платформи для пошуку квартир в оренду, якими користуються по всій Німеччині.

Раніше повідомлялося, у яких містах Німеччини найдорожче та найдешевше житло.

Також пропонуємо почитати, де шукати квартири в Німеччині та на які суми за оренду розраховувати.

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