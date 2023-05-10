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Від 120 гривень. Польська залізниця розпочала розпродаж дешевих квитків

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Середа 10 травня 2023 16:03
Від 120 гривень. Польська залізниця розпочала розпродаж дешевих квитків Фото: Залізнична станція у Білостоку (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці в Польщі мають змогу подорожувати країною у травні дешевше. Залізнична компанія PKP Intercity влаштовує розпродаж 1,5 млн акційних квитків.

Знижки стосуються поїздок упродовж місяці, а триватиме акція до 28 травня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Польська залізнична компанія PKP Intercity запровадила продаж 1,5 млн квитків за зниженими цінами на маршрути країною. Знайти найдешевші варіанти поїздок можна у вкладці Promobilet на сайті компанії.

Ціни залежать від популярності маршруту, а також днів тижня та часу доби.
Зазначається, що на найбільш популярні маршрути між Варшавою, Краковом, Гданськом, Катовіце чи Познанем ціни починаються від 24 злотих (214 грн).

Втім, є дешевші варіанти поїздок у міста Польщі. Наприклад, зі столиці до до Лодзі, Любліна чи Білостока можна знайти квитки на деякі дні всього за 14 або 19 злотих (125 та 170 грн відповідно).

Від 120 гривень. Польська залізниця розпочала розпродаж дешевих квитків

Фото: Станція у Гдині (unsplash.com/stanislaw-krawczyk)

Також пропозиція дешевих квитків діє для поїздок потягами Pendolino – квитки на сполучення між великими містами Польщі починаються від 49 злотих (437 грн).

Акція охоплює перевезення в першому класі та поєднується з пільгами, тому школярі, студенти і пенсіонери матимуть більші знижки.

Нагадаємо, ми писали, у які країни можна їздити з проїзним за 49 євро.

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