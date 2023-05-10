Від 120 гривень. Польська залізниця розпочала розпродаж дешевих квитків

Українці в Польщі мають змогу подорожувати країною у травні дешевше. Залізнична компанія PKP Intercity влаштовує розпродаж 1,5 млн акційних квитків.

Знижки стосуються поїздок упродовж місяці, а триватиме акція до 28 травня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Польська залізнична компанія PKP Intercity запровадила продаж 1,5 млн квитків за зниженими цінами на маршрути країною. Знайти найдешевші варіанти поїздок можна у вкладці Promobilet на сайті компанії.

Ціни залежать від популярності маршруту, а також днів тижня та часу доби.

Зазначається, що на найбільш популярні маршрути між Варшавою, Краковом, Гданськом, Катовіце чи Познанем ціни починаються від 24 злотих (214 грн).

Втім, є дешевші варіанти поїздок у міста Польщі. Наприклад, зі столиці до до Лодзі, Любліна чи Білостока можна знайти квитки на деякі дні всього за 14 або 19 злотих (125 та 170 грн відповідно).

Фото: Станція у Гдині (unsplash.com/stanislaw-krawczyk)

Також пропозиція дешевих квитків діє для поїздок потягами Pendolino – квитки на сполучення між великими містами Польщі починаються від 49 злотих (437 грн).

Акція охоплює перевезення в першому класі та поєднується з пільгами, тому школярі, студенти і пенсіонери матимуть більші знижки.

Нагадаємо, ми писали, у які країни можна їздити з проїзним за 49 євро.

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