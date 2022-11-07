Від 10 тисяч гривень. Як українцям отримувати польську пенсію

Українські громадяни у Польщі отримують польські пенсії, а з початком війни кількість таких виплат зростає.

Лише у вересні 3276 громадян України отримали польські пенсії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на money.pl.

За яких умов українці можуть отримувати польську пенсію

За даними управління соціального захисту ZUS, за місяць польський уряд виплачує 3 млн злотих пенсій українцям, а щороку витрачається 36 млн злотих. В цьому році українцям виплатили навіть 13-ту пенсію.

Щороку по польську пенсію звертається 200 осіб, але в останнім часом все більше громадян отримують ці виплати.

За законом, пенсія від Польщі передбачена для тих українців, які працювали у цій країні та сплачували соціальні внески. Втім, для отримання пенсії потрібен стаж.

У 2012 році уряди України та Польщі уклали угоду про соціальне забезпечення, щоб українці отримували пенсії, зароблені в Україні.

Але з початком війни ця угода отримала нове застосування. Українці, які постійно проживають у Польщі, можуть отримувати від ZUS мінімальну пенсію, навіть за мінімальних соціальних внесків під час роботи в цій країні. Це можливо за умови, що вони мають такий трудовий стаж:

20 років - для жінок;

25 років – для чоловіків,

Мінімальна виплата зараз становить 1338,44 злотих (10460 гривень) на місяць, а з 2023 року вона складатиме 1588,44 злотих (12415 гривень).

Фото: Для пенсії в Польщі треба мати загальний стаж від 20 років (gettyimages.com)

Як розраховуються пенсії від двох країн – Польщі та України

Українці, які легально працювали в Польщі, можуть отримувати пенсії за періоди роботи в обох країнах пропорційно. Тобто частина пенсії буде розрахована в Україні, її виплачуватиме український Пенсійний фонд. Якщо наш громадянин пропрацює хоча б місяць у Польщі, то матиме право також і на польську пенсію за цей період.

Як пояснив речник ZUS Павел Жебровський, спочатку розраховується сума допомоги, яку отримав би пенсіонер за весь страховий стаж, набутий у Польщі. Потім розраховується фактична сума виплат за час роботи у Польщі.

Отже, пенсіонер отримуватиме дві пенсії: українську за час роботи в Україні та польську – за період у Польщі, якщо має необхідний стаж. Втім, якщо в сумі пенсія менша за мінімальну польську, то Польща доплачуватиме різницю до 1338,44 злотих.

Коли в Україні підвищуватимуть розмір пенсії, автоматично скорочуватиметься доплата від ZUS.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерладнах працевлаштувалися більшість українських біженців.