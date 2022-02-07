Вход по пропускам: во Франции ограничат посещение популярных туристических локаций

Власти страны хотят защитить природные ландшафты и побережьях, где расположены пляжи

Власти Франции решили на лето этого года сделать вход по пропускам на пляж Сужитон в Марселе, сообщает France24.com.

Такое решение было принято, чтобы защитить природные ландшафты на побережье Средиземного моря во Франции от разрушений. Сообщается, что проект пока будет тестовым. Возможно, систему введут и на других пляжах.

Пропуска вводят, чтобы ограничить количество посетителей пляжа, заявляют власти города.

С избытком туристов борются уже не первый год

Высокие скалы и сапфирово-голубые воды на галечном пляже Сужитон являются главной туристической достопримечательностью национального парка Каланки.

Во Франции уже не первый год борются с избытком туристов на пляжах: ограничивают количество парковочных мест, запрещают стоянку лодок в бухтах. Каждое лето туда все равно приезжают тысячи человек. Это приводит к серьезным экологическим проблемам.

Около 1500 человек посещают каждый день пляж в высокий сезон, что является серьезной экогологической угрозой для ландшафта.

"Существует реальный риск эрозии для почвы и корней сосен, в частности, могут быть обнажены и ослаблены. Мы можем потерять весь ландшафт, если ничего не предпримем", — сказал представитель парка.

Чтобы ограничить количество посетителей до 200 или 300 человек в день, будет создан бесплатный сайт онлайн-бронирования. Тестовая версия будет доступна уже весной, до полного запуска с 15 июля по 15 августа.

Фото: В Марселе в этом году вход на пляж по пропускам (elisa-schmidt)

На входе в бухту будут проверять разрешения на вход, а также проводить выборочные проверки, что станет первой в своем роде мерой для французского национального парка.

Чем известна бухта Каланка возле Марселя

Каланка (фр. calanque от окс. calanca — "небольшая бухта") — узкий залив, сухая долина, образованные совместным действием коррозии и нормальной эрозии в известняках и частично затопленные водой при эвстатическом поднятии уровня моря. Напоминают фьорды в Норвегии. Каланки находятся в западной части Средиземноморья, на юго-востоке Франции, в окрестностях Марселя, Тулона и на Корсике.

Каланки Марселя находятся в дикой гористой прибрежной области в курортной зоне, юго-восточнее Марселя и являются излюбленным местом активного отдыха марсельцев. С 2012 года часть массива между Марселем и Кассисом стала Национальным парком.

Наопмним, ранее мы писали, что в Испании будут штрафовать туристов за курение на пляже.