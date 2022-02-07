Вхід за перепустками: у Франції обмежать відвідування популярних туристичних локацій
Влада країни хоче захистити природні ландшафти та узбережжя, де розташовані пляжі
Влада Франції вирішила на літо цього року зробити вхід за перепустками на пляж Сужитон у Марселі, повідомляє France24.com.
Таке рішення було ухвалено, щоб захистити природні ландшафти на узбережжі Середземного моря у Франції від руйнувань. Повідомляється, що проєкт буде тестовим. Можливо систему введуть і на інших пляжах.
Перепустки вводять, щоб обмежити кількість відвідувачів пляжу, заявляє влада міста.
З надлишком туристів борються вже не перший рік
Високі скелі та сапфірово-блакитні води на гальковому пляжі Сужитон є головною туристичною пам'яткою національного парку Каланки.
У Франції вже не перший рік борються з надлишком туристів на пляжах: обмежують кількість місць для паркування, забороняють стоянку човнів у бухтах. Щоліта туди все одно приїжджають тисячі людей. Це призводить до серйозних екологічних проблем.
Близько 1500 людей відвідують щодня пляж у високий сезон, що є серйозною екологічною загрозою для ландшафту.
"Існує реальний ризик ерозії для ґрунту та коріння сосен, зокрема, можуть бути оголені та ослаблені. Ми можемо втратити весь ландшафт, якщо нічого не зробимо", — сказав представник парку.
Щоб обмежити кількість відвідувачів до 200 або 300 осіб на день, буде створено безкоштовний сайт онлайн-бронювання. Тестова версія буде доступна вже навесні до повного запуску від 15 липня до 15 серпня.
Фото: У Марселі цього року вхід на пляж за перепустками (elisa-schmidt)
На вході в бухту перевірятимуть перепустки на вхід, а також проводитимуть вибіркові перевірки, що стане першим у своєму роді заходом для французького національного парку.
Чим відома бухта Каланка біля Марселя
Каланка (фр. calanque від окс. calanca — "невелика бухта") — вузька затока, суха долина, утворені спільною дією корозії та нормальної ерозії у вапняках та частково затоплені водою при евстатичному піднятті рівня моря. Нагадують фіорди у Норвегії. Каланки знаходяться в західній частині Середземномор'я, на південному сході Франції, на околицях Марселя, Тулона та на Корсиці.
Каланки Марселя розташовані в дикій гористій прибережній області в курортній зоні, на південний схід від Марселя і є улюбленим місцем активного відпочинку марсельців. Від 2012 року частина масиву між Марселем та Кассісом стала Національним парком.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Іспанії штрафуватимуть туристів за куріння на пляжі.