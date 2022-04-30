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Весна по расписанию. В Киеве откроют выставку тюльпанов и нарциссов

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 09:00
Весна по расписанию. В Киеве откроют выставку тюльпанов и нарциссов Фото: Тюльпаны на Певческом поле в Киеве (facebook.com/spivochepole)
Автор: Ольга Маджумдар

На Певческом поле зацветают более полумиллиона цветов

Ежегодная выставка тюльпанов откроется вопреки войне – ведь подготовка началась еще в начале февраля, а расцветают они по расписанию к маю.

В этом году киевлян приглашают полюбоваться цветами с 3 мая в парке "Певческое поле" на территории Печерского ландшафтного парка.

"Мы обожаем свой город, своих людей и любимый парк Певческое поле. Скоро тут расцветут 500 тюльпанов, так что мы решили открыть территорию парка для всех желающих. Кроме тюльпанов вы увидите нарцисы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники", - написали на странице парка в Facebook.

Весна по расписанию. В Киеве откроют выставку тюльпанов и нарциссовФото: Прошлогодняя выставка тюльпанов (facebook.com/spivochepole)

Для детей обустроили зону развлечений и поставили батут.

"Печеское поле для меня вообще сказка. Спасибо всем, кто своим невероятным трудом дает нам такие чудесные композиции", - пишут посетители в комментариях на странице парка.

Весна по расписанию. В Киеве откроют выставку тюльпанов и нарциссов

Фото: Подготовку к выставке начали до войны (facebook.com/spivochepole)

Вход на выставку тюльпанов в парке платный.

Стоимость билетов: взрослый – 100 гривен, детский – 25 гривен.

Отмечается, что часть средств от продажи билетов переведут на нужды ВСУ.

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