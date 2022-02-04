Вечеринки и крутые склоны. Зимний курорт в Австрии бъет рекорды популярности у туристов

Самый популярный горнолыжный курорт Австрии Ишгль снова открылся для отдыхающих и стал лучше, чем раньше. Теперь для любителей кататься введен строгий электронный контроль – например, шлагбаум кресельного подъемника не пропустит туристов без специальной медицинской маски на лице, сообщает британское издание Metro.

Но соблюдение ковидных правил, включая проверку сертификатов вакцинации и социальную дистанцию – не большая цена за то, чтобы попасть в эту особенную локацию.

В чем популярность австрийского горнолыжного курорта Ишгль и что туристам нужно знать о катании на лыжах во время пандемии – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Загрузка – в два раза меньше, чем до пандемии"

Когда туристы в лыжной экипировке прибывают в бар апре-ски Kitzloch в Ишгле, ди-джей только начинает вечеринку. Развлечения сильно отличается от вечеринок до марта 2020 года, когда австрийский курорт был назван эпицентром распространения COVID в северной Европе.

До пандемии бары были настолько переполнены, что официанты носили свистки во рту, чтобы расчистить путь.

Фото: Отель в Ишгле (booking.com)

Теперь тот же менеджер Бернард Зангл проверяет сертификаты вакцинации, и все пьющие сидят.

"Мы загружены примерно наполовину от загрузки до пандемии, но это нормально. Это лучше, чем карантин в прошлом сезоне. Сейчас мы стремимся стать одним из самых безопасных горнолыжных курортов в Европе", - рассказал он.

Этой зимой популярная горнолыжная зона Ишгля снова открыта, хотя шлагбаумы кресельного подъемника не откроются, пока туристы не наденут на нос маски FFP2.

Крутые склоны с препятствиями. В чем секрет популярности курорта

Сам курорт благодаря ландшафтным особенностям – высоким склонам на северной стороне – имеет продолжительность сезона катания с ноября по май.

Фото: Сезон в Ишгле длится до мая (facebook.com/schlosshotelischgl)

Чтобы найти солнечную сторону, туристы заходят на обращенную к югу и Швейцарии часть локации — этот район находится на границе. Отдыхающие даже могут пройтись по старым маршрутам контрабандистов, по которым после Второй мировой войны переправляли сахар, кофе и драгоценности.

Вторая причина популярности: множество быстрых современных подъемников обслуживают крутые трассы, предлагающие немало испытаний. В Ишгле нет извилистых трасс с плоскими участками, как на менее компактных курортах.

При этом трассы хорошо подготовлены, так что спортсмены чувствуют себя уверенно на ледяных склонах во время слалома.

Поскольку Ишгль наиболее популярен среди продвинутых лыжников, снежный покров не так быстро отслеживается, как на более ориентированных на фрирайд курортах.

Туристам предлагают спуститься с 35-градусного склона – это круче, чем большинство "черных" трасс.

Фото: В Ишгле катаются на лыжах опытные спортсмены (скриншот РБК-Украина/ischgl.com)

Архитектура и бутики. Чем заняться на курорте, кроме катания

Несмотря на свою репутацию столицы вечеринок, Ишгль - это традиционная деревня с красивой архитектурой и улицами, в основном свободными от автомобилей, с шикарными бутиками.

Новички и семьи с маленькими детьми обычно направляются в соседние Каппль и Гальтюр, а сам Ишгль наиболее популярен среди групп друзей. И тут на помощь приходит апре-ски.

В Австрии это не ночное мероприятие, а вечеринка сразу после катания на лыжах, чтобы туристы могли вернуться в спа-центр отеля, освежиться к ужину и быть готовым к катанию на лыжах на следующее утро.

Фото: Отдых туристов на курорте до пандемии в феврале 2020 года (facebook.com/Kitzloch)

Эти апре-коктейли уже не такие дикие, как раньше, но владельцы баров сообщают, что лыжники принимают новые правила, и все еще царит хорошая атмосфера. Люди с нетерпением ждут новых легендарных концертов под открытым небом в этом сезоне 2 и 30 апреля, в которых раньше участвовали сэр Элтон Джон и Кайли.

Даже в доковидные времена там было крайне мало драк, несмотря на то, что бары были так переполнены. Хотя многие считали курорт рассадником COVID в прошлом году, это свидетельствовало об атмосфере товарищества и веселья, которая была свойственна Ишглю. Судя по отзывам, такой "дух" времяпровождения сохранился, несмотря на масочный режим.

В большинстве отелей есть отличные спа-салоны, хотя австрийские курорты натуристские, купальники и плавки не одобряются. Стоит ли идти в сауну только в маске, задается вопросом автор статьи.

На ужин официантки в традиционной одежде подают отдыхающим ужин из пяти блюд, включающий шницель и блины.

Что нужно знать о правилах карантина в Ишгле

В настоящее время туристам необходимо подтверждение полной вакцинации для входа во все отели, бары и рестораны, а также для покупки ски-пасса.

Фото: Указатель для туристов на курорте (unsplash.com/ahmed-s)

В 22:00 введен комендантский час, также требуются маски для лица FFP2.

Компания горнолыжного подъемника курорта также инвестировала около 700 тысяч евро в меры гигиены и установила новые интеллектуальные системы камер на трех канатных дорогах Ишгля, которые оптимизируют время ожидания и уменьшают скопление людей в зонах очередей.

Канатные дороги регулярно дезинфицируются, как и все автобусы, спортивные магазины, общественные места и пункты первой помощи.

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