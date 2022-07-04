Василий Симиренко был лучшим меценатом Киева. Но сегодня его почти не помнят

В столице нет улицы и даже мемориальной доски в честь благотворителя
Василий Симиренко – один из самых выдающихся меценатов Киева, который жил на рубеже 19 и 20 столетий. За его средства начали печатать первые украиноязычные ежедневные газеты. Он финансово помогал Михаилу Драгоманову, Михаилу Коцюбинскому, Павлу Чубинскому и другим выдающимся людям. Однако фигуру благодетеля сейчас мало кто помнит.
В колонке для TRAVEL РБК-Украина краевед и путешественник Роман Маленков рассказывает, кем был и что сделал для Киева представитель известного рода Симиренко.
"Самый выдающийся, самый искренний украинец среди так называемых буржуев, который увлекался украинским делом не только до глубины своей искренней души, но и до глубины своего кармана", – это слова Евгения Чикаленко, которые он сказал о Василие Симиренко.
Один из крупнейших благотворителей Украины – Василий Симиренко, почти забытый украинцами. Ему не посвящены ни мемориальные таблицы, ни улицы, ни музеи. А когда говоришь, что в Киеве нет улицы Василия Симиренко, все делают сразу говорят, что улица Симиренко есть. Но то улица известного ученого – селекционера Льва Симиренко.
Фото: Василий Симиренко (wikipedia.org)
Нечуй-Левицкий, Василий Симиренко, Евгений Чикаленко – великие украинцы, которые жили в Киеве. Но улиц, названных в их честь, в столице нет. Взглянув на карту Киева, много кто скажет: улица Нечуя-Левицкого есть. Однако мало кто обращает внимание на то, что это одна из самых заброшенных улиц города, расположенная в частном секторе на Соломенке.
А где улицы выдающихся казацких предводителей? Даниил Нечай, Иван Чорнота, Мартин Небаба, Станислав Морозенко, Семен Палий, Иван Пидкова, Тарас Трясило – именно эти полководцы позволяют нам гордиться Украиной. Но складывается впечатление, будто многим безразлична эта история.
Федор Симиренко был крепостным, но сам смог выкупиться, начал торговать и ... в 1834 году построил первый в Российской империи песочно-рафинадный завод. Это был первый из "сахарных королей" – за ним уже были Харитоненки и Терещенко.
Сыновья Федора – Платон и Василий – продолжили отцовскую деятельность. Они были известными помологами, основали рациональное садоводство и прославились этим далеко за пределами Украины. Но остановимся подробнее не на выдающейся семье Симиренко, а на одном ее представителе – Василии Федоровиче.
Василий Симиренко на почтовой марке 1996 года (слева) (wikipedia.org)
В 1873 году Василий Симиренко приобрел старую полуразрушенную сахароварню в селе Сидоровка недалеко от Корсуня.
Восстановив завод и внедрив собственные запатентованные технологические разработки (у Василия было инженерное образование), расширив ассортимент производства (кроме сахара там делали еще и мармелад и пастилу), Симиренко сделал предприятие сверхприбыльным и превратился в миллионера.
Фото: В созданной Симиренко театральной труппе некоторое время работала Мария Заньковецкая (wikipedia.org)
Продолжая дела рано умершего брата Платона, Василий начал заниматься благотворительностью. В своей Сидоровке он создал театральную труппу. В ней какое-то время работали Михаил Старицкий и Мария Заньковецкая.
В Сидоровке он построил две школы – ремесленную и сельскохозяйственную. Обучение в них велось исключительно на украинском языке. Также Василий начал финансировать книгопечатание – за его средства было издано немало украиноязычных книг, в том числе и два "Кобзаря" Шевченко.
Василий переехал в Киев, где купил участок и по проекту архитектора Николаева возвел роскошную усадьбу (Десятинная, 9).
Здесь он невероятно расширил просторы своей благотворительности. 35 тысяч рублей он дал на журнал "Киевская старина", а потом еще и ежегодно покрывал его дефицит. По тематическим и хронологическим диапазонам охвата исторических вопросов это издание не имело аналогов в профессиональной периодике Украины.
Фото: В Киеве Василий Симиренко купил участок и по проекту архитектора Николаева, возвел роскошную усадьбу по адресу Десятинная, 9. Сейчас здесь расположено посольство Великобритании (wikipedia.org)
За средства Симиренко начали печатать первые украиноязычные ежедневные газеты "Громадське слово" и "Рада", а также журналы" Украина" и "Литературно-научный вестник". Большую помощь Симиренко оказывал зарубежным изданиям об Украине "Україніше Рундшау" и "Рутеніше рев’ю", финансировал хор Николая Лысенко.
Финансовую помощь от Василия Симиренко получали Михаил Драгоманов: ему он дал деньги на типографи. Также – Михаил Коцюбинский, Илья Шраг, Александр Кистяковский, Павел Чубинский, Петр Нищинский. 100 тысяч золотых рублей Василий Федорович выделил Научному Обществу им. Т.Шевченко на покупку дома-резиденции во Львове.
Фото: Журнал "Киевская старина" издавался с 1882 года. Попытки реанимировать издания в УССР в 1970-х годах потерпели неудачу. После распада СССР печать журнала возобновили. На фото – титульный лист журнала 1898 года (wikipedia.org)
Перечень благотворительных дел Симиренко бесконечен. Он даже дал 500 рублей террористам – они совершили удачное покушение и убили российского палача, министра внутренних дел, Плеве – первого автора идеи "маленькой победоносной войны" для прикрытия нищеты страны.
Не имея детей, свое огромное наследство – более 10 миллионов золотых рублей, Василий Федорович завещал на развитие украинской науки и культуры. Специально был создан комитет распорядителей, в который вошли Владимир Антонович, Николай Лысенко, Лев Симиренко, Владимир Леонтович, Михаил Грушевский и тот самый Евгений Чикаленко.
Усадьба Василия Симиренко после его смерти, согласно завещанию, перешла в собственность Украинского научного общества. Сейчас в здании находится резиденция посла Великобритании.
По моему мнению, имя Василия Симиренко должна иметь одна из главных улиц нашей столицы. Но нет никакой, и в перечнях возможных переименований она не значится. Вот так.
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