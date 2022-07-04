Василий Симиренко был лучшим меценатом Киева. Но сегодня его почти не помнят

Василий Симиренко – один из самых выдающихся меценатов Киева, который жил на рубеже 19 и 20 столетий. За его средства начали печатать первые украиноязычные ежедневные газеты. Он финансово помогал Михаилу Драгоманову, Михаилу Коцюбинскому, Павлу Чубинскому и другим выдающимся людям. Однако фигуру благодетеля сейчас мало кто помнит.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина краевед и путешественник Роман Маленков рассказывает, кем был и что сделал для Киева представитель известного рода Симиренко.

"Искренний украинец до глубины своего кармана"

"Самый выдающийся, самый искренний украинец среди так называемых буржуев, который увлекался украинским делом не только до глубины своей искренней души, но и до глубины своего кармана", – это слова Евгения Чикаленко, которые он сказал о Василие Симиренко.

Один из крупнейших благотворителей Украины – Василий Симиренко, почти забытый украинцами. Ему не посвящены ни мемориальные таблицы, ни улицы, ни музеи. А когда говоришь, что в Киеве нет улицы Василия Симиренко, все делают сразу говорят, что улица Симиренко есть. Но то улица известного ученого – селекционера Льва Симиренко.

Фото: Василий Симиренко (wikipedia.org)

Нечуй-Левицкий, Василий Симиренко, Евгений Чикаленко – великие украинцы, которые жили в Киеве. Но улиц, названных в их честь, в столице нет. Взглянув на карту Киева, много кто скажет: улица Нечуя-Левицкого есть. Однако мало кто обращает внимание на то, что это одна из самых заброшенных улиц города, расположенная в частном секторе на Соломенке.

А где улицы выдающихся казацких предводителей? Даниил Нечай, Иван Чорнота, Мартин Небаба, Станислав Морозенко, Семен Палий, Иван Пидкова, Тарас Трясило – именно эти полководцы позволяют нам гордиться Украиной. Но складывается впечатление, будто многим безразлична эта история.

Из семьи первых "сахарных королей". Кем был Василий Симиренко

Федор Симиренко был крепостным, но сам смог выкупиться, начал торговать и ... в 1834 году построил первый в Российской империи песочно-рафинадный завод. Это был первый из "сахарных королей" – за ним уже были Харитоненки и Терещенко.

Сыновья Федора – Платон и Василий – продолжили отцовскую деятельность. Они были известными помологами, основали рациональное садоводство и прославились этим далеко за пределами Украины. Но остановимся подробнее не на выдающейся семье Симиренко, а на одном ее представителе – Василии Федоровиче.

Василий Симиренко на почтовой марке 1996 года (слева) (wikipedia.org)

В 1873 году Василий Симиренко приобрел старую полуразрушенную сахароварню в селе Сидоровка недалеко от Корсуня.

Восстановив завод и внедрив собственные запатентованные технологические разработки (у Василия было инженерное образование), расширив ассортимент производства (кроме сахара там делали еще и мармелад и пастилу), Симиренко сделал предприятие сверхприбыльным и превратился в миллионера.

Фото: В созданной Симиренко театральной труппе некоторое время работала Мария Заньковецкая (wikipedia.org)

Продолжая дела рано умершего брата Платона, Василий начал заниматься благотворительностью. В своей Сидоровке он создал театральную труппу. В ней какое-то время работали Михаил Старицкий и Мария Заньковецкая.

В Сидоровке он построил две школы – ремесленную и сельскохозяйственную. Обучение в них велось исключительно на украинском языке. Также Василий начал финансировать книгопечатание – за его средства было издано немало украиноязычных книг, в том числе и два "Кобзаря" Шевченко.

В Киеве Симиренко невероятно расширил просторы благотворительности

Василий переехал в Киев, где купил участок и по проекту архитектора Николаева возвел роскошную усадьбу (Десятинная, 9).

Здесь он невероятно расширил просторы своей благотворительности. 35 тысяч рублей он дал на журнал "Киевская старина", а потом еще и ежегодно покрывал его дефицит. По тематическим и хронологическим диапазонам охвата исторических вопросов это издание не имело аналогов в профессиональной периодике Украины.

Фото: В Киеве Василий Симиренко купил участок и по проекту архитектора Николаева, возвел роскошную усадьбу по адресу Десятинная, 9. Сейчас здесь расположено посольство Великобритании (wikipedia.org)

За средства Симиренко начали печатать первые украиноязычные ежедневные газеты "Громадське слово" и "Рада", а также журналы" Украина" и "Литературно-научный вестник". Большую помощь Симиренко оказывал зарубежным изданиям об Украине "Україніше Рундшау" и "Рутеніше рев’ю", финансировал хор Николая Лысенко.

Финансовую помощь от Василия Симиренко получали Михаил Драгоманов: ему он дал деньги на типографи. Также – Михаил Коцюбинский, Илья Шраг, Александр Кистяковский, Павел Чубинский, Петр Нищинский. 100 тысяч золотых рублей Василий Федорович выделил Научному Обществу им. Т.Шевченко на покупку дома-резиденции во Львове.

Фото: Журнал "Киевская старина" издавался с 1882 года. Попытки реанимировать издания в УССР в 1970-х годах потерпели неудачу. После распада СССР печать журнала возобновили. На фото – титульный лист журнала 1898 года (wikipedia.org)

Перечень благотворительных дел Симиренко бесконечен. Он даже дал 500 рублей террористам – они совершили удачное покушение и убили российского палача, министра внутренних дел, Плеве – первого автора идеи "маленькой победоносной войны" для прикрытия нищеты страны.

Не имея детей, свое огромное наследство – более 10 миллионов золотых рублей, Василий Федорович завещал на развитие украинской науки и культуры. Специально был создан комитет распорядителей, в который вошли Владимир Антонович, Николай Лысенко, Лев Симиренко, Владимир Леонтович, Михаил Грушевский и тот самый Евгений Чикаленко.

Усадьба Василия Симиренко после его смерти, согласно завещанию, перешла в собственность Украинского научного общества. Сейчас в здании находится резиденция посла Великобритании.

По моему мнению, имя Василия Симиренко должна иметь одна из главных улиц нашей столицы. Но нет никакой, и в перечнях возможных переименований она не значится. Вот так.

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