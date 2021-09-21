Женские ритуалы на Холме фараонов. Египетские археологи пролили свет на древние обычаи в историческом регионе страны

В одном из самых известных древних мест Египта археологи нашли ритуальные артефакты, которые открывают обычаи в дельте Нила в новом свете. Реликвии обнаружили в Тель-эль-Фараине в египетской провинции Кафр-эль-Шейх - в 95 километрах к востоку от Александрии, сообщает The National.

Египетские археологи пролили свет на древние религиозные обычаи на холме фараонов - Верховный совет Египта по древностям обнародовал последние находки на этом месте.

Глава совета Мустафа Вазири отметил, что находка была важной, потому что она включала артефакты, которые использовались в ежедневных ритуалах жителей этого места, многие из которых почитали богиню Хатхор, правившую небом, женщинами, дарующую плодородие и любовь.

Чем интересны новые находки: символы процветания и плодородия

Отмечается, Тель-эль-Фарайн считается одним из самых важных древних мест в стране. Название по-арабски означает "Холм фараонов", но древний город более известен под своим греческим названием Буто.

Фото: Подставки для благовоний с головой Гора (facebook.com/Ministry of Tourism and Antiquities)

Буто - одна из самых известных археологических зон страны. В ходе прошлых миссий были обнаружены дворец времен Второй династии, существовавшей примерно между 2890 г. до н.э. и 2686 г. до н.э., и шесть бань.

Артефакты, которые открыли общественности на днях, были найдены захороненными в одном из самых высоких курганов Тель-эль-Фарайна.

Одна из самых важных находок в этом месте - око Гора (бог неба и солнца в облике сокола – ред.) из чистого золота. Древние египтяне использовали его как символ процветания и для защиты от зла.

Также одной из самых выдающихся частей находки совет назвал подставку для благовоний, украшенная соколиной головой Гора.

Среди сокровищ при раскопках обнаружили также известняковый столб, увенчанный резьбой в виде головы богини Хатхор и несколько фаянсовых подставок для благовоний.

Также на этом месте были найдены маленькие статуи богини Таверет, богини-покровительницы деторождения и плодородия, и коллекцию золотых чешуек, которые использовались для позолоты других артефактов.

Фото: Столб с головой богини Хатхор (facebook.com/Ministry of Tourism and Antiquities)

Археологи нашли еще несколько глиняных сосудов, которые использовались для подношений Хатхор во время религиозных церемоний.

Во время раскопок также был найден фрагмент картины, на которой нарисован царь, совершающий религиозные обряды.

Древняя ванная комната и канализация

Отмечается, что холме, который исследовали археологи, нашли большое каменное сооружение, которое, вероятно, использовали для хранения воды для религиозных церемоний.

Рядом были остатки ванной комнаты эпохи Птолемеев: в комплекте с ванной, небольшой раковиной и сосудом, который использовался для нагрева воды для принятия ванн.

Фото: Внутренние помещения, найденные в Тель-эль-Фарайне (facebook.com/Ministry of Tourism and Antiquities)

Рядом также была обнаружена древняя канализационная система, которая обеспечивала подачу свежей воды в ванну и отводила сточные воды.

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