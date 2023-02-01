Умови праці та зарплата. Як українки вибирають роботу вдома та в Польщі: опитування

Українські жінки готові працювати без відпусти, але при виборі місця роботи керуються певними факторами – умови праці, зарплата, лояльне керівництво.

Як відрізняються вимоги до місця роботи наших жінок в Україні та Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомили експерти міжнародної агенції Gremi Personal.

Найважливіше – зарплата та комфортне середовище

Дослідження факторів вибору місця роботи серед жінок провели протягом перших двох тижнів січня 2023 року методом електронного анкетування. В дослідженні Gremi Personal взяли участь майже 3000 українок - 1380 жінок в Україні і стільки ж у Польщі.

Найважливішим фактором вибору роботи для жінок в Україні є висока заробітна плата. За цей пункт віддали голоси 24% опитаних, це найбільший показник серед десяти факторів. Водночас великий заробіток українок у Польщі цікавить менше – такий пункт назвали 18% респонденток.

Найбільше, що цікавить жінок у Польщі – це комфортне середовище та лояльне керівництво, за це проголосували 22%. На території своєї держави українки переймаються лояльним шефом та колегами менше – це важливо лише для 18% опитаних.



Зручне місце розташування роботи у Польщі вважають перевагою 9% опитаних, в Україні цей чинник хвилює лише 3%.

Фото: Для українок у Польщі важливі комфортне середовище на роботі (gettyimages.com)

Втім, можливість кар’єрного росту та саморозвитку та “гнучкий графік роботи майже однаково важливі для українок в обох країнах – по 9% в Україні та по 8% – у Польщі.

Українки готові працювати без відпусток

Офіційне працевлаштування українок у Польщі цікавить 20%, в Україні 16%.

Соціальне страхування вказали як чинник вибору місця роботи 6% опитаних в Україні та 9% – у Польщі.

При цьому наявність тривалої відпустки та можливість відряджень важливі для 0-2% опитаних українок в обох країнах. В міжнародній агенції кажуть, що такі відповіді притаманні здебільшого українцям. Для громадян інших країн, ці фактори при працевлаштуванні є значно важливішими.

Інфографіка: Чинники вибору місця роботи для українок (надана РБК-Україна)

"У Польщі перебувають понад 1 мільйон українських біженців, переважна частина з них – жінки. 71% біженців утримують себе самостійно. З 24 лютого ми працевлаштували у Польщі понад 20 тисяч жінок. Польські роботодавці дуже конкурують саме за українок, тому повсякчас намагаються покращити умови співпраці," – каже директорка з рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Нагадаємо, ми писали, попит на україномовних працівників у Польщі зріс у 10 разів.