Условия труда и заработная плата. Как украинки выбирают работу дома и в Польше: опрос

Украинские женщины готовы работать без отпуска, но при выборе места работы руководствуются определенными факторами – условия труда, зарплата, лояльное руководство.

Как отличаются требования к месту работы наших женщин в Украине и Польше, TRAVEL РБК-Украина сообщили эксперты международного агентства Gremi Personal.

Самое важное – зарплата и комфортная среда

Исследование факторов выбора места работы среди женщин провели в течение первых двух недель января 2023 методом электронного анкетирования. В исследовании Gremi Personal приняли участие почти 3000 украинок – 1380 женщин в Украине и столько же в Польше.

Важнейшим фактором выбора работы для женщин в Украине является высокая заработная плата. За этот пункт отдали голоса 24% опрошенных, это самый большой показатель среди десяти факторов. В то же время, большой заработок украинок в Польше интересует меньше – такой пункт назвали 18% респонденток.

Больше всего женщин в Польше интересует комфортная среда и лояльное руководство – за это проголосовали 22%. На территории своего государства украинки озабочены шефом и коллегами меньше – это важно только для 18% опрошенных.



Удобное месторасположение работы в Польше считают преимуществом 9% опрошенных, в Украине этот фактор волнует всего 3%.

Фото: Для украинок в Польше важна комфортная среда на работе (gettyimages.com)

Впрочем, возможность карьерного роста и саморазвития и гибкий график работы почти одинаково важны для украинок в обеих странах – по 9% в Украине и по 8% – в Польше.

Украинки готовы работать без отпусков

Официальное трудоустройство украинок в Польше интересует 20%, в Украине 16%.

Социальное страхование указали как фактор выбора места работы 6% опрошенных в Украине и 9% – в Польше.

При этом наличие длительного отпуска и возможность командировок важны для 0-2% опрошенных украинок в обеих странах. В международном агентстве говорят, что такие ответы присущи в основном украинцам. Для граждан других стран эти факторы при трудоустройстве значительно важнее.

Инфографика: Факторы выбора места работы для украинок (предоставлена РБК-Украина)

"В Польше находятся более 1 миллиона украинских беженцев, подавляющая часть из них – женщины. 71% беженцев содержат себя самостоятельно. С 24 февраля мы трудоустроили в Польше более 20 тысяч женщин. Польские работодатели очень конкурируют именно за украинок, поэтому постоянно пытаются улучшить условия сотрудничества", – говорит директор по рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Напомним, мы писали, что спрос на украиноязычных работников в Польше вырос в 10 раз.