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Умови пом'якшили. Польща надала громадянство рекордному числу українців

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П'ятниця 28 квітня 2023 16:09
Умови пом'якшили. Польща надала громадянство рекордному числу українців Фото: Українці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польща надає громадянство все більшому числу іноземців. У 2022 році рекордну кількість польських паспортів отримали українці.

Польща спростила правила надання громадянства, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

У 2022 році громадянами Польщі стали 5200 українців та майже 3 тисячі білорусів. Загалом президент Польщі надав громадянство країни рекордному числу іноземців – близько 10 тис. осіб.

У 2021 році польські паспорти отримали 7,5 тис. іноземців, в попередні роки – ще менше. Упродовж останні 5 років польське громадянство отримали близько 37 тисяч людей з інших країн – переважно громадян України та Білорусі.

"Ця тенденція посилюватиметься з огляду на масштаби української еміграції в Польщі", – зауважує президент Союзу українців у Польщі Мирослав Скорка.

За приблизними оцінками, у Польщі проживають близько 3 млн громадян України, половина людей приїхали в цю країну до війни.

Польща пом’якшила правила надання громадянства іноземцям. В цій країні не вимагається складання іспиту з історії чи політичної системи, як у Німеччині чи Великій Британії. Але обов’язковою умовою залишається знання польської мови на рівні B1.

Останніми роками у Польщі масово видають карти поляка (документ, що підтверджує приналежність іноземця до польського народу). Ті, хто мають цю карту, можуть отримати громадянство через рік, особи зі статусом біженця – через 2 роки.

Умови пом'якшили. Польща надала громадянство рекордному числу українцівФото: Для отримання громадянства вимагається знання мови (gettyimages.com)

Для інших категорій іноземців існують правила:

  • тривале легальне проживання в Польщі;
  • володіння польською мовою;
  • джерело доходу;
  • право на проживання.

Чоловік чи дружина громадянина Польщі може отримати громадянство через три роки. Польське громадянство дає привілеї. Національні меншини можуть вивчати свою мову в школах, мати представників у парламенті, брати участь у виборах.

Нагадаємо, ми писали, кому з українців загрожує депортація з Польщі.

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