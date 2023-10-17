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Українців в Ірландії продовжать селити у парках: які умови створять

Фото: Підтримка українців у Ірландії (facebook com CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада Ірландії продовжує шукати місця для розміщення новоприбулих українських біженців. Наметовий табір у Страдбаллі вирішили не закривати, але умови там змінять.

У якому житлі розміщуватимуть біженців з листопада, РБК-Україна розповідає з посиланням на rte.ie.

Через кризу житла та великий наплив українських біженців в Ірландії вирішили створити понад 700 місць у 3-6-місних наметах на полі музичного фестивалю у маєтку Страдбаллі в графстві Ліїш. Заселяти людей почали з вересня, але вони відразу стали скаржитися на холод та калюжі в наметах.

Минулого тижня влада вирішила не продовжувати договір на цю локацію, а людей селити у критому виставковому центрі Панчестаун у Кілдері. Але плани знову змінилися – локацію Страдбаллі й надалі використовуватимуть для тимчасового розміщення новоприбулих українців.

Зазначається, що тепер їх розміщуватимуть у будиночках, придатних для проживання взимку. Опалювані модулі будуть встановлені у конструкції на зразок шатра з допоміжними приміщеннями. Намети демонтують після встановлення модулів. Заселяти людей у будиночки почнуть із 6 листопада.

Фото: Локація у Страдбаллі, де селять біженців (facebook.com/Electricpicnic)

Також модульні будинки встановлять і у Glendalough House (маєток Глендалох) у графстві Віклов. Там заселятимуть українців із 20 листопада. Очікується, що обидві локації зможуть розміщувати по 950 біженців.

В Ірландії налічується 97 510 біженців, з них 73 152 втікачів від війни в Україні та 24 358 людей із інших країн, які шукають міжнародного захисту.

Раніше повідомлялося, що влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців. Держава оплачує житло понад 70 тисячам українців.

Також стало відомо, що українцям в Ірландії починають видавати посвідки на проживання. Картки замінять жовті листи тимчасового захисту і діятимуть до закінчення захисту в Ірландії.

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Ірландіяжилье для переселенцев